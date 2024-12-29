優質旅遊計劃 研擴至的士車隊

街邊截車難顧「優」 車隊成轉機

獲認證優質旅遊服務的商戶，會獲頒「優」字標貼，供張貼於門店內外。黃傑龍表示，因搭的士招手即來，乘客不會因為的士沒「優」字就不上車，故未能實現將「優」字推廣至的士，但的士業改以車隊營運後，相信可有新可能。

業界稱對未入隊者不公 倡改良

推廣詳情仍未確定，香港的士小巴商總會前理事長周國強認為，若僅對的士車隊頒發認證，會對未加入車隊的司機不公，關注不應以車隊為選拔優質司機的基礎，強調「做車隊的人都無法保證自己司機一定是『優』的」。他建議計劃應獎賞優質司機並組成車隊，而不是在車隊中尋找優質司機，舉例可讓乘客在叫車程式反饋，並可指明認可的司機接載，由當局獎賞獲良好反饋的司機並按此組織優質車隊。

的士業議會副主席吳坤成則歡迎該計劃拓展至的士車隊，但提出可逐步讓未加入車隊的司機也受惠。他認為，司機加入車隊為增加營業額，車隊應開放讓更多優秀司機參加，讓有意願的司機加入計劃。