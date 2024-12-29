內地客消費續跌 黃傑龍籲擁抱轉變 零售花費降至相若國際客 住宿遠不如

疫前購物近5000 今年剩半

身兼旅發局成員的黃傑龍昨日在有線新聞節目《有理有得傾》表示，內地過夜旅客的人均零售消費，由以往近5000元回落至2000多元，飲食消費則在1000元左右，但回落後的數額仍與外國旅客的消費額相若。

本報翻查旅發局今年上半年資料，內地過夜旅客平均留港3.2天，與短途外國旅客相若，長途客則為4天。

今年上半年內地過夜客人均總消費5100元，低於同期的長途、短途外國旅客，分別為7800元及6200元；而3類旅客今年上半年的人均購物、飲食消費額相若，酒店消費的差距則較大（詳見圖表）。

黃：熱點更多首來港內地客

黃認為，內地旅客消費力回落屬正常，舉例若港人多次到日本旅遊，亦會轉向體驗遊，買東西會變少。

他指出，當下市場變化較以往更快，以前轉變通常需3至5年，現在「1年就做3年的事」，呼籲業界積極擁抱轉變。

黃傑龍續說，放寬「一簽多行」有助吸引人流，他觀察到東南亞旅客增加，熱門旅遊區有更多首次來港的內地客，並稱聖誕假期餐飲業生意按月升最多兩成，但對比全年平均值則較去年跌一成。

議員倡業界攻內地所無產品

批發及零售界立法會議員邵家輝向本報指出，旅客消費模式轉變，零售業界應透過推出特色產品、內地沒有的產品應對。而對於首次來港的旅客，邵家輝認為業界及政府可推出優惠活動吸引他們再次來港。

清真市場具潛力 餐廳挑戰大

另外，政府鼓勵業界發展針對清真客的服務，黃傑龍提及，伊斯蘭市場具發展潛力，但對餐飲業而言並不容易，原因之一是豬肉為中餐重要靈魂，若更換食材，可能對非清真客欠吸引，舉例上湯需要用到的火腿是豬肉，馬來西亞雖有以雞替代的製法，但成品對普通中國人來說「仍不夠味」。