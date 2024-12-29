首駁深圳灣口岸 深地鐵13號線通車 先開7站轉車可通全市 港客：很方便

港鐵參與營運 全線16站通車未有期

13號線分一期及二期，一期長22.441公里，南起深圳灣口岸站，北至寶安區的上屋站共16站；二期將進一步向南北伸延。一期工程早於2018年1月動工，原定2022年建成開通，昨日通車的首段為一期南段線路，即深圳灣口岸站至高新中站共7個車站，全線通車未有時間表。首通段車程約12分鐘，票價2元及3元人民幣。

13號線首段通車改寫深圳灣口岸一直無地鐵接駁的歷史，除豐富該口岸的交通選擇之外，首段還能轉乘來往羅湖口岸至機場東站的1號線、來往前海合作區與文錦渡口岸的9號線，以及途經世界之窗、華強北、蓮塘口岸的2號線；加上2號線亦可轉4號線到福田口岸，從而將深圳灣口岸與市內主要地區和其他陸路口岸以地鐵連貫。

昨早專程到深圳體驗13號線的港人陳先生說，過去深圳灣交通選擇少，「現在很好呀，多一個選擇，而且還可轉其他線去福田等地方，很方便」。

自動駕駛無駕艙 乘客可車頭張望

容許人面或手掌靜脈入閘

13號線採用全自動駕駛列車，最多可載2200人，行車時速可達100公里，最大特色是車頭不設駕駛艙，乘客可直接在車頭窗戶看着列車行駛。

除了拍卡、掃碼外，13號線還支援人面及手掌靜脈辨識出入閘，車站亦有開放式智能客戶服務中心，配備智能票務終端機，乘客可自助處理票務。

同日深圳5地鐵線開通

除13號線，昨還有西麗湖至深大麗湖的7號線二期、雙龍至坪地六聯的3號線四期、崗廈北至華強南的11號線二期、海上田園東至松崗的12號線二期，共4條新地鐵線通車。另外，大灣區首條環狀線廣州11號線也於昨午2時通車。