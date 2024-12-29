明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

創科界：內地地價更低 需突顯港優勢

【明報專訊】創科及工業局長孫東昨透露正研究推先行先試計劃，從土地價格着手，吸引企業在港設廠生產，條件是要在若干年內達到一定產值。風投基金及健康科技公司顧問、中大醫學院副院長胡志遠接受本報訪問稱，地價優惠「只是其中一個誘因」，不少鄰近城市同樣在爭取高附加值工業生產落戶，特區政府需有全盤策略，讓企業及投資者等了解香港優勢，例如對知識產權保障等，才能爭取企業來港。

胡志遠：知識產權受保障是優勢

胡志遠形容香港「去工業化」已有一段日子，要吸引高附加值工業來港，自然要考慮成本，而香港多年來奉行高地價政策，提供地價優惠是「無可厚非」，認同政府目的為令香港產業更多元。不過除了香港，他表示內地不少城市亦期望爭取高附加值生產落戶，例如東莞、深圳、長三角城市等，需問「要設廠為何不選上海、蘇州？為何要揀香港？」要思考在整個國家佈局中「香港的分別在哪裏」，令香港可以與他們產生協同效應，而非競爭。

胡認為減地價只是其中一個誘因，「但你如何便宜，都不會比東莞、廣州便宜」，因此需讓各界持份者包括工商界、投資者等了解在香港設廠，與其他城市有何分別。胡舉例，不少人願在香港做生產，與知識產權受保障有關，不少歐美企業的生產離不開內地，若能讓他們了解香港優勢，他們就可能會將一些涉重要專利部分的生產遷到香港。

胡又稱，透過在香港設生產線，亦可吸引很多外國投資，包括中東、東南亞等；對於較不敏感的技術，傳統歐美基金亦會感興趣。

工總：港國際化口碑佳 利產品銷全球

香港工業總會主席莊子雄說，與其他地方相比，香港有不少研發中心，例如大學、科研機構等，生產基地與研發鄰近，推動科研成果商品化將可「快人一步」。他說香港市場非常國際化，在港生產後除了銷往內地，亦可賣往全球，舉例近期一些半導體企業落戶香港，亦是期望利用香港作為國際商貿平台，將產品銷向海外；同時香港向來口碑很好，亦可為企業及產品帶來價值。

莊表示與內地相比，在香港生活及語言較易適應，在吸引外地高級研究工程師、製造業工程師來港方面，不論吸引來自美國或台灣人才，香港都較有優勢。

上 / 下一篇新聞