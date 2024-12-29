創科界：內地地價更低 需突顯港優勢

胡志遠：知識產權受保障是優勢

胡志遠形容香港「去工業化」已有一段日子，要吸引高附加值工業來港，自然要考慮成本，而香港多年來奉行高地價政策，提供地價優惠是「無可厚非」，認同政府目的為令香港產業更多元。不過除了香港，他表示內地不少城市亦期望爭取高附加值生產落戶，例如東莞、深圳、長三角城市等，需問「要設廠為何不選上海、蘇州？為何要揀香港？」要思考在整個國家佈局中「香港的分別在哪裏」，令香港可以與他們產生協同效應，而非競爭。

胡認為減地價只是其中一個誘因，「但你如何便宜，都不會比東莞、廣州便宜」，因此需讓各界持份者包括工商界、投資者等了解在香港設廠，與其他城市有何分別。胡舉例，不少人願在香港做生產，與知識產權受保障有關，不少歐美企業的生產離不開內地，若能讓他們了解香港優勢，他們就可能會將一些涉重要專利部分的生產遷到香港。

胡又稱，透過在香港設生產線，亦可吸引很多外國投資，包括中東、東南亞等；對於較不敏感的技術，傳統歐美基金亦會感興趣。

工總：港國際化口碑佳 利產品銷全球

香港工業總會主席莊子雄說，與其他地方相比，香港有不少研發中心，例如大學、科研機構等，生產基地與研發鄰近，推動科研成果商品化將可「快人一步」。他說香港市場非常國際化，在港生產後除了銷往內地，亦可賣往全球，舉例近期一些半導體企業落戶香港，亦是期望利用香港作為國際商貿平台，將產品銷向海外；同時香港向來口碑很好，亦可為企業及產品帶來價值。

莊表示與內地相比，在香港生活及語言較易適應，在吸引外地高級研究工程師、製造業工程師來港方面，不論吸引來自美國或台灣人才，香港都較有優勢。