孫東：試地價優惠吸科企設廠生產 稱高地價沒企業能承受 工總倡分期付款先租後買

明報記者 鄭律銘

條件：指定年期達產值要求

政府前年底公布《香港創新科技發展藍圖》，提出目標製造業佔GDP由約1%，增至2030年5%。孫東昨在港台節目《星期六問責》稱，創科產業發展的重要體現在於如何轉換成生產力，實現香港經濟及GDP增長。他形容政府在發展創科無疑具引領作用，但單靠政府並不足夠，一定需全社會參與，這對政府而言是挑戰。他期望團結全社會、特別是工商界，在未來5至10年發展創科產業。

土地供應是發展創科的重要因素之一，孫東說，在前特首董建華年代，政府曾推優惠政策吸引企業來港建廠，但其後20多年一直沒明確土地支援政策鼓勵企業在港生產。他透露創科局過去數月聯同科技園公司等機構，一直緊密磋商新措施，冀以「更合理價格」提供土地作誘因，同時要求企業在指定數年內達到一定產值要求，並對社會有所回報。

孫表示期望在「不久將來」推出先行先試計劃，並為下一步新田科技城大規模土地釋放，吸引更多企業來港，為產業發展創造條件。

企業先計成本利潤 再計可承受地價

孫東昨回覆本報稱，政府繼設立100億元「創科產業引導基金」起改革作用後，下一步要處理創科土地政策，形容「沒有土地、香港（創科產業發展）起不來」。他說在現時高昂土地成本下「沒有企業能承受得了」，一定要有特殊政策，大方向是當企業決定在港投資，計及建廠、設備、僱用人手支出，以及銷出產品所得利潤，計算後衡量土地可承受多少價格；在優惠政策下，「就必須要對市民、社會有交代」，因此產值是重要指標之一。

工總：企業冀更多錢研發 省地價有利

就政府提出擬以優惠地價鼓勵企業在港設生產線，香港工業總會主席莊子雄接向本報稱，政府方向「絕對正確、絕對反映到業界需要」。他解釋，香港土地投資成本高，若企業能減省前期投資成本，就可將更多資金投入於設備及生產上。

莊舉例，分期支付地價（例如20至30年）、容許先租後買，甚至在地價上提供優惠等都是可行方向。他說，在港從事生產多涉高科技，企業會期望投入更多金錢作研發，同時在港基本勞動人口較少，企業亦需投放很多資金於自動化生產設備，倘在土地投資上騰出資金，將對企業有利。

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