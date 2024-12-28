高才通合資格院校「五入四出」

政府昨日公布「高才通」經年度更新的合資格大學綜合名單，新名單涵蓋199間合資格大學或院校，明年1月1日生效。比較新舊名單，新加入院校有5間，包括內地的中國科學院大學、沙特的King Saud University、美國的University of Massachusetts；被剔除院校則有4間（見表），4校學士畢業生明年1月1日起不再合資格申請高才通。政府稱，名單更新主要反映各世界大學排行榜2024年的變動。

名單也包括今年11月1日加入、於過去5年在QS世界大學排名「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院，以及過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列首20名的內地大學。

高才通計劃中，B類及C類申請均要求申請人於名單中的院校獲全日制學士學位。根據財委會文件，計劃2022年12月28日推出，截至今年9月底累計接獲逾10萬宗申請，約8.1萬宗獲批。

綜合立法會文件，計劃2023年接獲約6.5萬宗申請，B類及C類佔逾七成，同年約3.6萬人才經計劃到港，隨人才到港的受養人有近3.6萬名。今年1至10月，約3.4萬宗獲批申請中，B類及C類仍佔近七成，同期有4.2萬名受養人到港。