舊碼頭一道門 說離合與鄉思 鹽田梓後代偕友創作 冀糅科技留住故事

明報記者 曾諾晞

【西貢海藝術節系列．一】

糅合AR 詩句竹門前空中展現

3年一屆的西貢海藝術節以鹽田梓為軸心，今屆將在下月12日告終。矗立於西貢鹽田梓舊碼頭的《流 穿越》是今年藝術節10件新增作品其中之一。由西貢碼頭乘街渡到鹽田梓，甫下船便能看到對岸作品的身影。《流 穿越》主題圍繞離別，由兩部分組成，分別是竹製拱門「竹月門」和糅合AR的表演藝術，上月中上演了一場村民的離別。女村民向着村碼頭方向，跨過一道用竹製成的大型拱門；男村民為挽留對方，正為她寫下一首詩——現實是藝術家會邊戴着AR眼鏡，邊在竹門前使用AR裝置憑空寫書法。透過旁邊的屏幕，觀眾可見到「數碼書法」凌空在原始竹門前展現，相映成趣。

作品由「X-ARt」4人團隊創作，成員包括藝術家Dominie、設計師Brian、科大學者Tristan和鹽田梓第九代村民Chris。作品最早能追溯兩年前，當時Tristan和Brian均在科大教書，某日Tristan讓Brian試玩AR裝置，偶然下萌生融合AR和藝術的念頭。

英國出生 返港第九代慶幸作品凝聚村民

父親原為鹽田梓居民、30多歲的Chris生於英國，7年前返港定居，這名鹽田梓第九代現在是鹽田梓村委，小時候聽父親講述，對鹽田梓只有模糊印象，慶幸與團隊創作的藝術作品凝聚村民，盼島上日後有地方讓村民聚腳閒聊。

29歲作品設計師兼表演者Dominie是大地藝術家，擅長用天然材料創作，對科技素來一竅不通，認為這次作品為她帶來新思考，「好多人覺得有科技就冇大自然冇日常，但點解唔可以並肩行呢？」訪問當天，她戴着墨鏡，身穿黑色皮草和皮褲，說自己其實單純很愛美，亦享受大自然，常到海灘沉浸冥想，收集沙石當素材，試過用貝殼在沙灘圍成一個個圓，又曾扑爛石頭作顏料。她憶起曾在沙灘發現有貝殼和魚被索帶連住，便將之拍低，後來參加相展，照片命名「Plastic in the Blood」（血中塑膠），「大自然有好多呢啲現象，要靠自己摸索感知」。

今次作品就是在這種「感知」下誕生。Dominie稱約半年前首次來到鹽田梓，發現島上很多紅樹林和竹，便決定用竹做原材料，參考中國拱門概念製成竹月門。細心觀察能發現竹門部分竹枝留有蠔殼，Dominie解釋舊碼頭原有另一個直插海水的竹製藝術品，清拆後遺留大量竹枝，團隊遂重用一部分，「感覺好似延續咗上一手嘅生命」。

訪問融入作品 牧師分享舊碼頭故事

延續的不限於重用物料，Dominie說團隊創作期間邀請了六七名鹽田梓村民做訪問，後來剪輯成錄音和表演音樂。她對訪問一名牧師尤其深刻，對方分享父母當年盲婚啞嫁，兩人直至抵達碼頭結婚那刻才得悉對方的面容。Dominie感嘆舊碼頭承載很多離合和記憶，剛好舊碼頭對岸便是新碼頭，其新舊對照、古往今來值得好好品嘗。

竹月門預計藝術節下月完結後便會清拆。Dominie望向竹門中央那空心的圓，指「圓」呼應大自然周而復始，沒什麼物件能永遠留低，包括這道拱門。在旁的Tristan聞言道：「實物會隨時間流逝而腐爛、消失。但科技是很有趣的，它能夠保存網上。大自然都一樣，這麼多年但沙石依舊存在。文化亦然，有人聽了故事後經碼頭離開，可能某日又會回來，然後故事得以流傳下去。」

團隊正計劃參展瑞士文化節，盼繼續發掘其他故事。