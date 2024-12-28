明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

舊碼頭一道門 說離合與鄉思 鹽田梓後代偕友創作 冀糅科技留住故事

【明報專訊】人生是一場又一場離別，香港見證一浪又一浪移民潮，現在告別是在機場，1970年代西貢小島的移民卻是在渡頭，鹽田梓第九代Chris的父親仍是12歲孩子時已在渡頭離鄉到英國。如今孩子的孩子長大成為物理學博士，與一班志同道合的朋友結合科技與藝術，重塑父輩的離別情景與情懷，創作今年西貢海藝術節新作品《流 穿越》，在渡頭遺址建起一道竹製大型拱門，以擴增實境（AR）裝置於門下寫上離別的詩，「時間彷彿凝固，讓我穿梭經歷」的字句在熒幕閃出金光。研發AR裝置的法籍科大學者Tristan希望科技能保存觸不到的故事，讓故事繼續流傳。

明報記者 曾諾晞

【西貢海藝術節系列．一】

糅合AR 詩句竹門前空中展現

3年一屆的西貢海藝術節以鹽田梓為軸心，今屆將在下月12日告終。矗立於西貢鹽田梓舊碼頭的《流 穿越》是今年藝術節10件新增作品其中之一。由西貢碼頭乘街渡到鹽田梓，甫下船便能看到對岸作品的身影。《流 穿越》主題圍繞離別，由兩部分組成，分別是竹製拱門「竹月門」和糅合AR的表演藝術，上月中上演了一場村民的離別。女村民向着村碼頭方向，跨過一道用竹製成的大型拱門；男村民為挽留對方，正為她寫下一首詩——現實是藝術家會邊戴着AR眼鏡，邊在竹門前使用AR裝置憑空寫書法。透過旁邊的屏幕，觀眾可見到「數碼書法」凌空在原始竹門前展現，相映成趣。

作品由「X-ARt」4人團隊創作，成員包括藝術家Dominie、設計師Brian、科大學者Tristan和鹽田梓第九代村民Chris。作品最早能追溯兩年前，當時Tristan和Brian均在科大教書，某日Tristan讓Brian試玩AR裝置，偶然下萌生融合AR和藝術的念頭。

英國出生 返港第九代慶幸作品凝聚村民

父親原為鹽田梓居民、30多歲的Chris生於英國，7年前返港定居，這名鹽田梓第九代現在是鹽田梓村委，小時候聽父親講述，對鹽田梓只有模糊印象，慶幸與團隊創作的藝術作品凝聚村民，盼島上日後有地方讓村民聚腳閒聊。

29歲作品設計師兼表演者Dominie是大地藝術家，擅長用天然材料創作，對科技素來一竅不通，認為這次作品為她帶來新思考，「好多人覺得有科技就冇大自然冇日常，但點解唔可以並肩行呢？」訪問當天，她戴着墨鏡，身穿黑色皮草和皮褲，說自己其實單純很愛美，亦享受大自然，常到海灘沉浸冥想，收集沙石當素材，試過用貝殼在沙灘圍成一個個圓，又曾扑爛石頭作顏料。她憶起曾在沙灘發現有貝殼和魚被索帶連住，便將之拍低，後來參加相展，照片命名「Plastic in the Blood」（血中塑膠），「大自然有好多呢啲現象，要靠自己摸索感知」。

今次作品就是在這種「感知」下誕生。Dominie稱約半年前首次來到鹽田梓，發現島上很多紅樹林和竹，便決定用竹做原材料，參考中國拱門概念製成竹月門。細心觀察能發現竹門部分竹枝留有蠔殼，Dominie解釋舊碼頭原有另一個直插海水的竹製藝術品，清拆後遺留大量竹枝，團隊遂重用一部分，「感覺好似延續咗上一手嘅生命」。

訪問融入作品 牧師分享舊碼頭故事

延續的不限於重用物料，Dominie說團隊創作期間邀請了六七名鹽田梓村民做訪問，後來剪輯成錄音和表演音樂。她對訪問一名牧師尤其深刻，對方分享父母當年盲婚啞嫁，兩人直至抵達碼頭結婚那刻才得悉對方的面容。Dominie感嘆舊碼頭承載很多離合和記憶，剛好舊碼頭對岸便是新碼頭，其新舊對照、古往今來值得好好品嘗。

竹月門預計藝術節下月完結後便會清拆。Dominie望向竹門中央那空心的圓，指「圓」呼應大自然周而復始，沒什麼物件能永遠留低，包括這道拱門。在旁的Tristan聞言道：「實物會隨時間流逝而腐爛、消失。但科技是很有趣的，它能夠保存網上。大自然都一樣，這麼多年但沙石依舊存在。文化亦然，有人聽了故事後經碼頭離開，可能某日又會回來，然後故事得以流傳下去。」

團隊正計劃參展瑞士文化節，盼繼續發掘其他故事。

上 / 下一篇新聞

跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班
跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班
除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」
除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」
日本3/4都道府縣發流感警報 東京6年首度
日本3/4都道府縣發流感警報 東京6年首度
劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據
劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據
李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成
李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成
秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火
秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火
兩賊毁欄潛入 邱德根家族大宅暫無損失
兩賊毁欄潛入 邱德根家族大宅暫無損失
的士失控撼壆 司機「吹波」超標3倍
的士失控撼壆 司機「吹波」超標3倍
南昌嘉禾停業 年內第九戲院 田啓文料租約問題 議員憂未來剩「精英」存活
南昌嘉禾停業 年內第九戲院 田啓文料租約問題 議員憂未來剩「精英」存活
日前光顧者稱未聞將停 附近商戶嘆人流少
日前光顧者稱未聞將停 附近商戶嘆人流少
涉與12歲童性交 律師遭加控製兒童色情品
涉與12歲童性交 律師遭加控製兒童色情品
涉與13歲舊生性交拍片 小學駐校社工控7罪
涉與13歲舊生性交拍片 小學駐校社工控7罪
涉煽公開非禮案事主資料 商人新聞編輯被控
涉煽公開非禮案事主資料 商人新聞編輯被控
求愛不遂跟蹤女同事 男子出獄再犯認罪
求愛不遂跟蹤女同事 男子出獄再犯認罪
高才通合資格院校「五入四出」
高才通合資格院校「五入四出」
連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%
連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%
反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援
反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援
新居入伙「拜四角」變燒屋
新居入伙「拜四角」變燒屋
九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動
九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動
九市速遞：廣州新機場啟前期工程 料明年9月底竣
九市速遞：廣州新機場啟前期工程 料明年9月底竣
九市速遞：中電伙穗院校培訓高壓電工 30港人通過內地考核
九市速遞：中電伙穗院校培訓高壓電工 30港人通過內地考核
灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美
灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美
【Emily】民研年終調查：港發展滿意淨值-20點
【Emily】民研年終調查：港發展滿意淨值-20點
【Emily】更生青年入行做紋身 善導會助追夢
【Emily】更生青年入行做紋身 善導會助追夢
【Emily】研教學AI答學生問題 理大獲「教界奧斯卡」大獎
【Emily】研教學AI答學生問題 理大獲「教界奧斯卡」大獎
【Emily】美好家庭選舉明年辦 李：建和諧社會
【Emily】美好家庭選舉明年辦 李：建和諧社會