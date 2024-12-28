明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

南昌嘉禾停業 年內第九戲院 田啓文料租約問題 議員憂未來剩「精英」存活

【明報專訊】位於南昌的嘉禾V Walk昨起在官網及門市分別宣布「暫停營業」，成為今年本地第九間結業或停業的影院。香港電影工作者總會發言人田啟文認為，戲院在旺季停業是租約問題；有立法會議員則看淡戲院業前景，認為未來或只剩下小部分擁有市場網絡的「精英戲院」可存活。經營戲院的橙天嘉禾至截稿前未回應停業原因及戲院未來去留。

嘉禾V Walk自2019年成立，近日被市民發現其網站及手機程式未再發售昨日及之後的戲票，引起公眾討論是否面臨結業，嘉禾院線官網昨顯示該戲院「暫停營業」。本報記者昨到門市觀察，見戲院落閘未有營業，大閘只張貼「暫停營業」公告，但未解釋原因。戲院附近無職員駐守，場內亦了無燈光，不時有市民在門外佇立觀看公告。

據香港戲院商會數據，截至今年8月本港共58間戲院。若計及嘉禾V Walk，今年有9間戲院宣布結業或停業，包括啟德嘉禾、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城影藝戲院、北角ACX戲院及MCL荷里活戲院。北角新光戲院亦預告明年3月3日關閉。

不信戲院全結業 田啓文：港人會設法變革

田啟文認為，未來一段時間為電影黃金檔期，戲院選擇此刻停業，可能是「同業主傾唔到偈」，在租金壓力下停業。對於戲院相繼結業或停運，田認為雖為電影業界「有唔好嘅信息帶咗出嚟」，令從業者甚至有志入行的人看淡前景，但「唔代表個天冧落嚟」，目前仍有電視、網絡及串流平台可提供發展機會。他亦相信「香港人唔會坐以待斃」，會想辦法變革轉型以扭轉局面，不相信本地戲院未來會全數結業。

何敬康：一年10套大賣始足帶動戲院業

立法會議員何敬康則認為，本港甚至荷李活均面臨電影產量問題，令每年只有少數作品票房大賣，不足令戲院生存。他續稱，香港唯有保持本地電影質素，再提高產量令一年最少生產到10套如《破．地獄》等票房大賣的電影，方可帶動戲院行業發展，否則前景不樂觀，甚至未來只有市場網絡較大的「精英戲院」能生存，如英皇戲院或百老匯戲院。

上 / 下一篇新聞

跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班
跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班
除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」
除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」
日本3/4都道府縣發流感警報 東京6年首度
日本3/4都道府縣發流感警報 東京6年首度
劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據
劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據
李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成
李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成
秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火
秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火
兩賊毁欄潛入 邱德根家族大宅暫無損失
兩賊毁欄潛入 邱德根家族大宅暫無損失
的士失控撼壆 司機「吹波」超標3倍
的士失控撼壆 司機「吹波」超標3倍
日前光顧者稱未聞將停 附近商戶嘆人流少
日前光顧者稱未聞將停 附近商戶嘆人流少
涉與12歲童性交 律師遭加控製兒童色情品
涉與12歲童性交 律師遭加控製兒童色情品
涉與13歲舊生性交拍片 小學駐校社工控7罪
涉與13歲舊生性交拍片 小學駐校社工控7罪
涉煽公開非禮案事主資料 商人新聞編輯被控
涉煽公開非禮案事主資料 商人新聞編輯被控
求愛不遂跟蹤女同事 男子出獄再犯認罪
求愛不遂跟蹤女同事 男子出獄再犯認罪
舊碼頭一道門 說離合與鄉思 鹽田梓後代偕友創作 冀糅科技留住故事
舊碼頭一道門 說離合與鄉思 鹽田梓後代偕友創作 冀糅科技留住故事
高才通合資格院校「五入四出」
高才通合資格院校「五入四出」
連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%
連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%
反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援
反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援
新居入伙「拜四角」變燒屋
新居入伙「拜四角」變燒屋
九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動
九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動
九市速遞：廣州新機場啟前期工程 料明年9月底竣
九市速遞：廣州新機場啟前期工程 料明年9月底竣
九市速遞：中電伙穗院校培訓高壓電工 30港人通過內地考核
九市速遞：中電伙穗院校培訓高壓電工 30港人通過內地考核
灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美
灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美
【Emily】民研年終調查：港發展滿意淨值-20點
【Emily】民研年終調查：港發展滿意淨值-20點
【Emily】更生青年入行做紋身 善導會助追夢
【Emily】更生青年入行做紋身 善導會助追夢
【Emily】研教學AI答學生問題 理大獲「教界奧斯卡」大獎
【Emily】研教學AI答學生問題 理大獲「教界奧斯卡」大獎
【Emily】美好家庭選舉明年辦 李：建和諧社會
【Emily】美好家庭選舉明年辦 李：建和諧社會