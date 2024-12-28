南昌嘉禾停業 年內第九戲院 田啓文料租約問題 議員憂未來剩「精英」存活

嘉禾V Walk自2019年成立，近日被市民發現其網站及手機程式未再發售昨日及之後的戲票，引起公眾討論是否面臨結業，嘉禾院線官網昨顯示該戲院「暫停營業」。本報記者昨到門市觀察，見戲院落閘未有營業，大閘只張貼「暫停營業」公告，但未解釋原因。戲院附近無職員駐守，場內亦了無燈光，不時有市民在門外佇立觀看公告。

據香港戲院商會數據，截至今年8月本港共58間戲院。若計及嘉禾V Walk，今年有9間戲院宣布結業或停業，包括啟德嘉禾、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城影藝戲院、北角ACX戲院及MCL荷里活戲院。北角新光戲院亦預告明年3月3日關閉。

不信戲院全結業 田啓文：港人會設法變革

田啟文認為，未來一段時間為電影黃金檔期，戲院選擇此刻停業，可能是「同業主傾唔到偈」，在租金壓力下停業。對於戲院相繼結業或停運，田認為雖為電影業界「有唔好嘅信息帶咗出嚟」，令從業者甚至有志入行的人看淡前景，但「唔代表個天冧落嚟」，目前仍有電視、網絡及串流平台可提供發展機會。他亦相信「香港人唔會坐以待斃」，會想辦法變革轉型以扭轉局面，不相信本地戲院未來會全數結業。

何敬康：一年10套大賣始足帶動戲院業

立法會議員何敬康則認為，本港甚至荷李活均面臨電影產量問題，令每年只有少數作品票房大賣，不足令戲院生存。他續稱，香港唯有保持本地電影質素，再提高產量令一年最少生產到10套如《破．地獄》等票房大賣的電影，方可帶動戲院行業發展，否則前景不樂觀，甚至未來只有市場網絡較大的「精英戲院」能生存，如英皇戲院或百老匯戲院。