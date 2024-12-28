秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火

警方昨早7時許接報，秀茂坪商場地下郵政局發生火警。消防約20分鐘後將火救熄，無人受傷。現場所見，郵局門外郵箱被消防打開，地面遺下焚毁信件，職員協助收集信件。

51郵件28嚴重燒毁

有網民自言於網上購買明星小卡，賣家於聖誕假期間將小卡投到涉事郵箱寄出，估計已被燒毁。有途經市民稱間中會寄稅單、申請公屋或居屋文件等重要信件，事件令他不敢寄信。根據香港郵政網站，如信件或郵包遺失或損壞，將退回郵費，但不會就郵件的內載物品賠償。

郵政署稱，涉事郵箱內有51封郵件，當中23封有不同程度的燒毁或浸濕，但派遞地址或投寄人地址仍可辨識，郵政署會把郵件妥善包裝，附加註釋後派遞或跟進；其餘28封被嚴重燒毁，無法讀取派遞或投寄人地址，將暫時保留兩星期供市民查詢。秀茂坪郵政局昨早11時半恢復營業，並設立臨時郵箱代替被焚毁郵箱。