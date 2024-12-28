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港聞二

李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成

【明報專訊】政府昨日刊憲撤銷民主黨創黨主席李柱銘的太平紳士委任，即日生效。翻查資料，本身是資深大律師的李柱銘於1980年獲委任為太平紳士，《太平紳士條例》列明特首可因太平紳士被定罪而撤銷委任。李被裁定2019年8月18日「流水式集會」中參與未經批准集結罪成，終院今年8月駁回其上訴。

現年86歲的李柱銘與黎智英、吳靄儀、何俊仁、李卓人、梁國雄及何秀蘭在「流水式集會」案中，被裁定「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪成，連同認罪的梁耀忠和區諾軒，9人被判監8至18個月，當中部分人緩刑，包括李柱銘。

其後不認罪7人就「組織未經批准集結」上訴得直，定罪撤銷，減刑至5至12個月監禁，「參與未經批准集結」則定罪上訴失敗。7人再提終極上訴，今年8月被終院駁回，維持定罪判決。大律師公會當時回覆查詢稱，根據《法律執業者條例》及公會《行為守則》規管會員，基於《個人資料（私隱）條例》及保密原則，不會評論個案；會員若因可公訴罪行被起訴及／或定罪必須盡快匯報，公會會獨立審視個案，公平及依程序跟進。

根據《太平紳士條例》，若太平紳士獲委任期間在香港或其他地方被定罪，並就所涉罪行被判監，不論是否獲緩刑，特首可發出書面通知撤銷其委任。

翻查資料，政府2022年亦刊憲撤銷何秀蘭的太平紳士名銜，何早前因六四集會等案件服刑。

相關字詞﹕撤回 太平紳士 李柱銘

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