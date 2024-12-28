劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據

律政司回覆表示不評論個別案件；本報向警方查詢回應，警方稱尊重法庭裁決，會研究判辭，並按案件的相關事實與律政司商討及覆檢所得證據，以決定跟進行動。

涉謀劫找換店 供辭指4人各司其職

上訴人Khaliq Salman（又名Khalia Salman）案發時33歲，2009年來港，有毒品相關案底。根據案情，2020年1月10日警方在天水圍嘉湖山莊外的涉案灰色車發現4人，包括上訴人、Hameed Mohammad Adil、Duraim Ali和Ahmad Ali。車中搜出面罩、面巾、刀具和手套等，警方亦在Hameed的手機發現附近一間找換店的東主照片。

上訴人在警誡下承認計劃和同黨搶劫找換店，他指證Ahmad是安排工作的人，Hameed為劫案主謀，而Duraim和另一男子負責用刀威脅東主，他負責帶錢逃跑。上訴人曾錄取「無損權益」供辭，控方認為證供無價值，原審法官無額外減刑。

警稱證據不足 上訴人不可信

上訴庭在判辭透露，一名胡姓高級督察索取法律意見後，因證據不足和上訴人可信性低，警方對車上其餘3名男子撤回串謀搶劫控罪，僅起訴Hameed無牌駕駛等3項交通罪名，上訴人和另一陳姓車主被控串謀搶劫罪。上訴庭強調，雖然上訴人的供辭有不一致，但有強而有力的環境證據指控涉案者計劃行劫，上訴人的證供顯然被忽視。

上訴庭：環境證據強而有力

上訴庭認為，即使沒有上訴人供辭，案中也有環境證據指控各人，尤其是手機搜出照片的Hameed；由於本案情况特殊，有關部門評估上訴人協助舉證方面「嚴重錯判（serious misjudgement）」，故法庭必須介入。上訴庭考慮上訴人的資料有助舉證，下令減刑6個月，並將判辭抄送警務處長及律政司刑事檢控專員。

【案件編號：CACC 131/23】