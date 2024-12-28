明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

日本3/4都道府縣發流感警報 東京6年首度

【明報專訊】日本全國流感大爆發。綜合外電，日本本月16至22日一周流感患者人數較對上一周激增逾一倍，全國47都道府縣中有36個的流感病勢達「警報」級別，指數最高5縣是大分、鹿兒島、佐賀、千葉及福岡，其中東京是6年以來首發相關警報，不過首都圈正出現流感藥物不足。本港衛生防護中心回應稱，日本第50周（本月12至18日）流感樣疾病定點監測單位呈報較前一周升1.1倍，流行甲型（H1N1）pdm09流感。有家庭醫生建議準備赴日者按需要準備應急藥物、快測、消毒液等，並可購含門診的旅行保險。

日本厚生勞動省昨公布，據全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者，16至22日的一周（第51周）為211,049人，平均每間機構通報42.66人，比9日至15日的19.06人大增逾一倍，有36個都府縣超過了平均30人的「警報」基準。大分縣平均每間機構通報人數最高，達82.64；東京都則為40.02人。東京上次達「警報」級別為2019年1月。日本「國立感染症研究所」表示，該國最近5周內94%的流感個案均由「AH1pdm09」病毒誘發。

藥商將休新年長假 當地缺藥

流感、新冠疫症、支原體肺炎等多種呼吸系統疾病正於日本同時流行之際，首都圈正出現流感藥物不足情况。日本電視台（NNN）昨報道，由於新年長假部分藥房及藥商即將休假，首都圈部分藥房的流感藥物包括特效藥「特敏福」入貨出現困難；止咳藥、化痰藥、抗生素則存貨不足。專家建議，患流感市民若未能獲取處方藥，可先購買市面普通成藥應付病情。

醫生籲買涵門診旅保 料元旦後港個案升

家庭醫生林永和說，昨有兩三名日本返港病人求診，皆為流感，症狀包括發燒、全身骨痛、喉嚨痛及疲倦等，他預計下周元旦後有更多外遊市民返港，流感個案會進一步上升。林永和續稱，港人熱門旅遊目的地日本及台灣爆發流感，內地則人類偏肺病毒肆虐，建議市民出發前了解疫情，按需準備好應急藥物、快測、消毒液等，並注意個人衛生，另建議長期病患者諮詢醫生，備好平安藥。林還建議選購含門診的旅行保險以防萬一。

本港衛生署提醒，旅行時亦應注意良好個人和環境衛生，高風險者到訪公眾地方時應戴外科口罩。

今年260萬人次赴日 較疫前升20%

明年1月及2月有新年及農曆新年長假期，日本觀光局數據顯示，今年頭兩個月份分別有18.63萬及20.59萬港人遊日。東瀛遊執行董事禤國全稱，長假期一向多港人赴日旅行，而今年總共約有260萬人次港人赴日旅行，較新冠疫情前升20%，「破晒紀錄」，料明年1月及2月港人遊日人數與今年同期相若，即每月約有20萬人遊日。

（NHK/朝日新聞/日本電視台）

相關字詞﹕林永和 衛生署 流感 東瀛遊 日本旅行 日本

上 / 下一篇新聞

跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班
跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班
除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」
除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」
劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據
劫案3人撤控 上訴庭斥控方嚴重誤判 官：認罪者證供被忽視 警：與律政司覆檢證據
李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成
李柱銘被撤任太平紳士 任職44年 8‧18集結罪成
秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火
秀茂坪郵局郵箱起火 檢煙蒂列縱火
兩賊毁欄潛入 邱德根家族大宅暫無損失
兩賊毁欄潛入 邱德根家族大宅暫無損失
的士失控撼壆 司機「吹波」超標3倍
的士失控撼壆 司機「吹波」超標3倍
南昌嘉禾停業 年內第九戲院 田啓文料租約問題 議員憂未來剩「精英」存活
南昌嘉禾停業 年內第九戲院 田啓文料租約問題 議員憂未來剩「精英」存活
日前光顧者稱未聞將停 附近商戶嘆人流少
日前光顧者稱未聞將停 附近商戶嘆人流少
涉與12歲童性交 律師遭加控製兒童色情品
涉與12歲童性交 律師遭加控製兒童色情品
涉與13歲舊生性交拍片 小學駐校社工控7罪
涉與13歲舊生性交拍片 小學駐校社工控7罪
涉煽公開非禮案事主資料 商人新聞編輯被控
涉煽公開非禮案事主資料 商人新聞編輯被控
求愛不遂跟蹤女同事 男子出獄再犯認罪
求愛不遂跟蹤女同事 男子出獄再犯認罪
舊碼頭一道門 說離合與鄉思 鹽田梓後代偕友創作 冀糅科技留住故事
舊碼頭一道門 說離合與鄉思 鹽田梓後代偕友創作 冀糅科技留住故事
高才通合資格院校「五入四出」
高才通合資格院校「五入四出」
連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%
連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%
反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援
反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援
新居入伙「拜四角」變燒屋
新居入伙「拜四角」變燒屋
九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動
九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動
九市速遞：廣州新機場啟前期工程 料明年9月底竣
九市速遞：廣州新機場啟前期工程 料明年9月底竣
九市速遞：中電伙穗院校培訓高壓電工 30港人通過內地考核
九市速遞：中電伙穗院校培訓高壓電工 30港人通過內地考核
灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美
灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美
【Emily】民研年終調查：港發展滿意淨值-20點
【Emily】民研年終調查：港發展滿意淨值-20點
【Emily】更生青年入行做紋身 善導會助追夢
【Emily】更生青年入行做紋身 善導會助追夢
【Emily】研教學AI答學生問題 理大獲「教界奧斯卡」大獎
【Emily】研教學AI答學生問題 理大獲「教界奧斯卡」大獎
【Emily】美好家庭選舉明年辦 李：建和諧社會
【Emily】美好家庭選舉明年辦 李：建和諧社會