日本3/4都道府縣發流感警報 東京6年首度

日本厚生勞動省昨公布，據全國約5000間定點醫療機構通報的流感患者，16至22日的一周（第51周）為211,049人，平均每間機構通報42.66人，比9日至15日的19.06人大增逾一倍，有36個都府縣超過了平均30人的「警報」基準。大分縣平均每間機構通報人數最高，達82.64；東京都則為40.02人。東京上次達「警報」級別為2019年1月。日本「國立感染症研究所」表示，該國最近5周內94%的流感個案均由「AH1pdm09」病毒誘發。

藥商將休新年長假 當地缺藥

流感、新冠疫症、支原體肺炎等多種呼吸系統疾病正於日本同時流行之際，首都圈正出現流感藥物不足情况。日本電視台（NNN）昨報道，由於新年長假部分藥房及藥商即將休假，首都圈部分藥房的流感藥物包括特效藥「特敏福」入貨出現困難；止咳藥、化痰藥、抗生素則存貨不足。專家建議，患流感市民若未能獲取處方藥，可先購買市面普通成藥應付病情。

醫生籲買涵門診旅保 料元旦後港個案升

家庭醫生林永和說，昨有兩三名日本返港病人求診，皆為流感，症狀包括發燒、全身骨痛、喉嚨痛及疲倦等，他預計下周元旦後有更多外遊市民返港，流感個案會進一步上升。林永和續稱，港人熱門旅遊目的地日本及台灣爆發流感，內地則人類偏肺病毒肆虐，建議市民出發前了解疫情，按需準備好應急藥物、快測、消毒液等，並注意個人衛生，另建議長期病患者諮詢醫生，備好平安藥。林還建議選購含門診的旅行保險以防萬一。

本港衛生署提醒，旅行時亦應注意良好個人和環境衛生，高風險者到訪公眾地方時應戴外科口罩。

今年260萬人次赴日 較疫前升20%

明年1月及2月有新年及農曆新年長假期，日本觀光局數據顯示，今年頭兩個月份分別有18.63萬及20.59萬港人遊日。東瀛遊執行董事禤國全稱，長假期一向多港人赴日旅行，而今年總共約有260萬人次港人赴日旅行，較新冠疫情前升20%，「破晒紀錄」，料明年1月及2月港人遊日人數與今年同期相若，即每月約有20萬人遊日。

（NHK/朝日新聞/日本電視台）