除夕煙花首飄「七彩祥雲」 港島3地標續發「許願流星」

今年跨年倒數煙花匯演繼續由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳設計，從大自然元素啟發設計靈感，每一幕各演繹金、木、水、火、土5種大自然元素的不同形態，其中「火舞生輝」以紅色煙花為主調，呈現對生命、夢想追求；與水相關的「生命泉源」會有多層金色煙花組成的金色瀑布。

煙花前後MIRROR COLLAR獻唱

匯演動用5艘躉船及16艘浮船組成前後排列陣形，以多層次及角度發放煙花，由於整個匯演闊度有1300米，橫跨中環至北角一帶，主辦的旅發局提供8個最佳觀賞位置予市民選擇（見地圖）。

一如去年，許願流星會在長江集團中心、海港中心及夏慤大廈3座港島地標建築的樓頂爆發，除夕晚11時起每15分鐘發放4次，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，市民旅客可許下新年願望，會展外牆則設有巨型倒數時鐘。另外，煙花匯演前後，有本地歌手組合MIRROR及COLLAR成員，聯同加拿大人氣二人組合Crash Adams於香港文化中心觀景台輪流獻唱，陪伴市民及旅客倒數邁步2025年。