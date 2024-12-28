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跨年料一簽多行即場客眾 直巴：可應付 元旦出入境或高於110萬 赴皇崗最密5至10分鐘一班

【明報專訊】去年除夕煙花匯演後落馬洲/皇崗口岸擠塞，大量內地旅客滯留本港街頭。政府昨舉行跨部門記者會公布元旦日出入境人次料或高於110萬，下周二除夕夜除了早前已公布深圳灣及羅湖延長通關，交通上港鐵往羅湖列車會延長配合，跨境直通巴亦會通宵服務及加班，往深圳灣最密10至15分鐘一班、往皇崗最密5至10分鐘一班。部分直巴線除夕預售票昨已售罄，有直巴業界預計，一簽多行恢復下今年跨年會有更多即日來回內地客，部分或到巴士站才即場買票，對運力需求具挑戰，但今年各口岸亦設公共交通專用通道，有助確保巴士輪轉速度，業界有信心應付。

羅湖尾班車0056開 兩巴開新線往深圳灣

除夕晚深圳灣口岸旅客及客車通關將改為24小時通宵運作，羅湖口岸亦延長通關至翌日凌晨2時，運輸署首席運輸主任（新界）王伯健昨表示，各公共交通均會加強服務配合延長通關，港鐵往羅湖尾班車會延至零時56分在金鐘開出，預計約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。王稱，如旅客錯過尾班車，可使用通宵服務的東鐵線往上水，再轉乘九巴N73線到新田皇巴站，搭皇巴返深圳。

為配合深圳灣24小時通關，王稱，跨境直巴將增設通宵往深圳灣服務，太子一帶開出的班次最密可10至15分鐘一班，嶼巴及城巴亦會開辦特別路線，由天水圍及屯門來往深圳灣。王提到，當局今年在高鐵西九龍站對出匯民道增設跨境直巴上客點，尖東及西九人潮可步行至該處上車。

多口岸設公共交通專道分流

去年除夕落馬洲/皇崗口岸為交通樽頸，王稱，來往落馬洲管制站及皇崗口岸的「皇巴」，營辦商已預留11輛巴士，最密可2至5分鐘一班車，市區往皇崗的直通巴會加強服務，最密5至10分鐘一班。另外，政府今年會於落馬洲/皇崗、深圳灣及港珠澳大橋口岸一帶因應情况實施公共交通專用通道，分流私家車及跨境巴士。

至於除夕跨境人流，入境處昨稱，早前估算整個聖誕及新年長假期每日平均有約110萬人次進出香港，由於元旦為本港及內地假期，相信當日出入境人次會高於估算。深圳出入境邊防檢查總站則稱，預計羅湖及深圳灣口岸元旦當日出入境客流總量達42萬人次。

本報昨到各直通巴營辦商網頁查詢除夕通宵班次售票情况，往皇崗的「跨境全日通」直通巴線上票已售罄，乘客需到現場買票，往深圳灣口岸的直通巴則仍有票供預訂。

直巴料旅客2時前多搭港鐵 壓力小於往年

永東直巴營運副總監謝蔚俊稱，深圳恢復一簽多行赴港下，預計跨年會有更多即日來回內地客，部分或到巴士站才即場買票，屆時才能看到實際需求。謝稱今年業界有信心應付，主要因今年除夕羅湖延長通關至凌晨2時，估計2時前七成客會搭港鐵，直巴壓力不如往年般大，業界已預留人手及巴士按客量加班，加上各口岸一帶今年有公交專用行車線，直巴毋須再與私家車塞死同一條路，相信可維持正常輪轉速度。

田北辰對運力有信心 失望羅湖未通宵

實政圓桌立法會議員田北辰對今年運力安排有信心，旅客不會滯留街頭，惟重申對羅湖口岸未通宵開放失望，估計跨境鐵路不通宵下大部分旅客不會留港，「運力係應付到，但香港會少咗人（留港）玩，對香港少咗好多好處囉」。

至於除夕本地交通安排，港島蘭桂坊一帶道路於下午2時起會按需要封閉，中環及灣仔一帶最早晚上7時起陸續封閉，尖沙嘴一帶傍晚6時起、西九文化區晚上8時起亦封路。警方稱未有今年除夕夜尖東及西九人流估算數字，參考去年則尖沙嘴區有38萬人，預計煙花匯演完結後1.5小時各路可陸續解封。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕直通巴 皇崗口岸 羅湖口岸 深圳灣口岸 除夕倒數 除夕

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