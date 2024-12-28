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港聞

港聞二

灣區手記：真假難辨 ／文：尚東美

【明報專訊】近日與友人在廣州東站附近商場聚餐，商場樓層不多，只有3層，但是每層面積都挺大。由於首次前去，加上商場內似乎沒有相對連貫的線路，記者與友人A在地下一層竟然迷路了，兜兜轉轉找了一段時間才找到去二、三層的樓梯。

不過在這期間也有收穫。經過一間瑞士卷蛋糕店時，友人A表示該牌子之前在網上見到有人推薦，於是就買來作為飯後甜品。其價格也不便宜，而且分量不多，一份原味瑞士卷原價39元（人民幣，下同），其餘味道49至59元不等，網上買優惠券使用則可便宜10元。

盜版瑞士卷 有網民稱比正版好吃

記者對這款瑞士卷抱有很大期望，至少味道應該要和其價格相匹配，飯後切開每人一小塊嘗試，眾人都覺得雖然還行，卻沒有網上說得這麼好。蛋糕口感比較濕潤，奶油部分有點像冰淇淋，整體不會太甜。其中友人B注意到，蛋糕的包裝似乎有點問題，「沒記錯的話，名字應該是The ××吧，它少了個The欸」。一查才發現，原來是買了山寨貨。除了包裝和內容抄襲，連價格也一樣。而且這山寨店在廣州至少有3間分店，口味也比正版多了幾款，而正版的只有一間門店。

小紅書上也有不少帖文表示曾經被騙，令人哭笑不得的是，有人兩間都買來測評，發現盜版比正版好吃。記者倒覺得，口味因人而異，但如果比正版好吃，又為何要「山寨」別人？

文：尚東美

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