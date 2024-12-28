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九市速遞：灣區跨年 賞燈賞雪賞煙花 穗北京路廣州塔等續無大型活動

【明報專訊】下周二和周三便是除夕元旦，除了維港將有煙花匯演，大灣區內地城市也有不少跨年慶祝活動。廣州長隆、珠海長隆將同時舉辦跨年煙花倒數及巡遊；廣州融創、深圳世界之窗亦分別有倒數活動。

據「長隆旅遊」微信小程序「跨年倒數」一欄，遊客可訂購廣州長隆歡樂世界或珠海長隆海洋王國12月31日跨年套票。廣州長隆將舉辦全園跨年倒數大巡遊、萬人disco及6大舞台演出，元旦零時零分將下起「煙花雨」迎接2025年。珠海長隆則有兩場海洋煙花及萬人許願倒數跨年狂歡活動。

廣州融創樂園於除夕有煙花跨年，夜場票將可玩到元旦零時半，滑雪場「熱雪奇蹟」亦特設跨年夜票，可從除夕傍晚6時半玩到元旦零時半，活動包括有「狼人殺」劇本解謎、說唱演出及雪地冷煙花表演。此外，廣州白雲山摩星嶺過去多年來都是公眾跨年倒數之處，不過廣州官方提醒，北京路、廣州塔、琶醍及太古倉今年除夕不會有大型活動。

深圳世界之窗有「表白氣球雨」

深圳世界之窗除有煙花及無人機匯演，亦有迎新音樂會、表白氣球雨、二次元Coser表演及市集。小梅沙度假村當晚有篝火圍爐音樂會，甘坑古鎮則將舉辦「甘坑奇幻夜」主題燈光展及非遺演出。

深圳大華興寺、龍興寺、萬佛禪寺、般若禪寺等寺廟則分別有撞鐘及誦經祈福活動。寶安區的歡樂港灣、福田區的市民中心則有噴泉及燈光表演，具體時間可參閱深圳本地寶微信公眾號。

江門赤坎華僑古鎮則推出「赤坎奇妙跨年夜」零點倒數及煙花表演，古兜溫泉、圭峰山景區亦分別有元旦活動。

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