反恐例第二案 警否認阻次被告獲法律支援

搜屋檢黑膠紙管狀物 電線伸出

警署警長黃漢斌案發時為O記小隊副主管，2020年3月7日接手處理被捕的次被告李嘉濱，翌日將李押返西營盤梅芳街和大角嘴宏創坊等蒐證。黃表示，下屬溫文鏡在梅芳街單位發現用黑色膠紙包裹的管狀物品，有電線伸出，黃懷疑是爆炸品，下令隊員撤離；現場由O記另一小隊接手，並由爆炸品處理課支援。

搜身派員守後巷 否認以免逼供被看見

在辯方盤問下，黃漢斌表示曾調查2020年明愛醫院、深圳灣口岸和羅湖港鐵站炸彈案，知悉Telegram頻道「九十二籤」帖文是重要信息。辯方表示「九十二籤」頻道曾承認策劃明愛醫院和羅湖事件，但沒有承認參與深圳灣事件；黃一概表示不記得。黃表示，警方曾懷疑宏創坊一單位是製炸彈場所，因而部署「獵鷹行動」調查。

代表李嘉濱的辯方大律師朱寶田指出，李2020年3月7日被帶入後巷搜身時，現場有市民圍觀，警員叫「唔好阻住差人做嘢」和「唔好圍觀」。當時在場的黃漢斌承認說過類似字眼，形容現場較嘈吵，他向市民解釋警方行動，將封鎖範圍擴大。辯方質疑曾有警員把守後巷，以免他人看見李被警員逼供，黃否認說法。

否認警員威脅回應律師就「有排你受」

李嘉濱3月8日被押到宏創坊，辯方稱李上車時，有人說「我哋係律師，你係咪李嘉濱？」黃漢斌承認「曾處理一啲人」，稱兩人自稱律師，他着兩人前往旺角警署。辯方盤問稱，黃阻擋律師接近，實際效果是阻止李獲取法律支援，又指警員陳國威曾在車上威脅李，稱他回應律師就「有排你受」；黃一概否認。控方覆問黃有否查核律師證件，黃回答沒有。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC186/22】