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連加4年 麥當勞加價2％ 炒雙蛋包餐3年累加15%

【明報專訊】香港麥當勞昨日宣布由明年1月2日起加價，多款主要產品價格上調0.5至1元，平均加幅約2%；魚柳包及麥樂雞超值套餐價格不變，分別續售14元及29元。今次是麥當勞連續第四年加價，麥當勞舉例麥芝蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐加1元，新價分別為18元和30元；豬柳漢堡由15元加至15.5元；而炒雙蛋包餐加1元，將售23元，比2022年累計加15%。社區組織協會表示基層家庭多傾向在家煮食，已很少光顧快餐店，料麥當勞今次加價對他們影響不是很嚴重。

主要產品加0.5至1元

魚柳包及麥樂雞餐不加

麥當勞表示，面對持續高企的國際糧食價格加上餐飲業人力成本上升，令整體經營成本不斷上漲，經審慎考慮後，決定明年1月2日起輕微上調主要產品價格0.5至1元（原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞分享桶除外），平均加幅約2%；未來公司會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客影響。

翻查資料，醒晨超值選的炒雙蛋包餐連續3年加價，2022年底宣布翌年1月初由20元加至21元；2023年底宣布翌年1月2日加至22元：昨宣布2025年1月2日加至23元，3年累計加幅15%。

另外，麥當勞公布1月2日起一連7日推出優惠，包括「10元九件麥樂雞」、「10元呍呢嗱奶昔」等。麥當勞App會繼續向所有用戶提供每周超過200元美食優惠。

麥當勞近年多在年初加價，除2021年曾宣布不加價，之前數年和及後3年均宣布上調產品售價，其中魚柳包由2020年11元加至今年初14元，麥樂雞餐亦由25元加至29元，之前3年累計增幅分別27%和16%。

社協：基層多自煮影響細

或減獎孩子吃快餐

社區組織協會副主任施麗珊表示，基層大多傾向在家煮食，甚少吃快餐，料麥當勞加價對基層影響不會很嚴重，然而當基層家長偶爾也想獎勵孩子，帶他們吃快餐，花費便相應提高，「愈來愈貴，食嘅機會就愈少」。她又說，麥當勞若近年有錢賺，希望也可一盡社會責任，考慮降低加幅，或多與社區非牟利政府組織合作，向基層市民派發優惠券。

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