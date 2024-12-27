明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】吳秋北話「耶誕」先啱 工聯黨友照用「聖誕」

【明報專訊】大家歡度聖誕假期之時，工聯會會長吳秋北近日就提出探討一個學術問題，話叫「聖誕」唔係咁準確，叫「耶誕」可能適合啲。佢喺facebook出帖數歷史典故，話「中國的聖，一般還是人，所謂聖人是也。把耶神和聖人相提並論，是對神的褻瀆，對人的抬舉！」佢又話神就係神，人就係人，「所以Christmas應叫耶誕或神聖」。

話耶穌係神唔係「聖人」 另出帖賀毛誕

吳秋北都好認真，話大家所知係耶穌會教士利瑪竇將耶教（基督教）帶來中國，但佢話好多人唔知，其實早喺利瑪竇之前，最先將耶教「中國化」嘅係其師羅明堅。

吳又話，大家早幾日有假放，「要拜全能全知的耶穌的誕生所賜」，但佢話據耶教教義，耶穌係神是主，「神主甚麼時候成為聖？」佢話「聖」喺中國視為人，如將神降格為人，「這太不該了」。最後佢話：「無論如何，大家節日快樂！」

不過，工聯會嘅黨友就無吳秋北咁講究，工聯會嘅官方facebook背景圖像，就寫住為大家送上「聖誕祝福」而唔係「耶誕祝福」，黨友議員出帖時亦係祝大家「聖誕快樂」。

當大家慶祝聖誕節之時，吳秋北亦不忘懷念已故國家領導人毛澤東，因為12月26日係毛誕131周年。佢話真正英雄豪傑都敢於戰鬥善於戰鬥，「毛主席當之！」

相關字詞﹕毛澤東 利瑪竇 耶誕 耶穌 聖誕節 吳秋北

上 / 下一篇新聞