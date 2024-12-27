【Emily】吳秋北話「耶誕」先啱 工聯黨友照用「聖誕」

話耶穌係神唔係「聖人」 另出帖賀毛誕

吳秋北都好認真，話大家所知係耶穌會教士利瑪竇將耶教（基督教）帶來中國，但佢話好多人唔知，其實早喺利瑪竇之前，最先將耶教「中國化」嘅係其師羅明堅。

吳又話，大家早幾日有假放，「要拜全能全知的耶穌的誕生所賜」，但佢話據耶教教義，耶穌係神是主，「神主甚麼時候成為聖？」佢話「聖」喺中國視為人，如將神降格為人，「這太不該了」。最後佢話：「無論如何，大家節日快樂！」

不過，工聯會嘅黨友就無吳秋北咁講究，工聯會嘅官方facebook背景圖像，就寫住為大家送上「聖誕祝福」而唔係「耶誕祝福」，黨友議員出帖時亦係祝大家「聖誕快樂」。

當大家慶祝聖誕節之時，吳秋北亦不忘懷念已故國家領導人毛澤東，因為12月26日係毛誕131周年。佢話真正英雄豪傑都敢於戰鬥善於戰鬥，「毛主席當之！」