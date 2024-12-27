【Emily】國產C919 元旦起每日飛滬港 首航票價至少3300 貴其他機種一倍

不過，如果飛機迷想試搭C919而又想平啲，可以考慮元旦由香港飛虹橋嘅航班，當日下午12時55分起飛，據噚晚票價，大概1300元就有交易，比其他機種機票唔使1000元貴少少。Emily留意到， C919首航後，部分日子由上海來港票價「打回原形」，都算實惠。

陳美寶：感受國家成就

運輸及物流局長陳美寶喺facebook話，C919定期航班可以畀更多市民感受國家航空發展嘅成就，已指示民航處同機管局為首航及之後嘅定航提供全面協助，務求為乘客帶來最佳體驗之餘，亦向本地及國際社會積極推廣國家民航科技嘅成就同發展空間。

陳美寶話感謝中國民用航空局一直以來嘅大力支持，而C919標誌國家民航科技嘅重大突破、航空製造業發展重要里程碑，可以畀乘搭C919嘅國際旅客更認識中國民航科技發展。

佢又感謝國家對特區嘅眷顧，話呢次定期航班反映香港作為國際航空樞紐嘅重要意義。