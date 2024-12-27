機場明年試無人駕駛小巴 專道來往大橋口岸航天城

機管局稱試驗無人駕駛5年「零意外」

有關車輛將行駛連接港珠澳大橋香港口岸及航天城的行人及專用行車天橋「航天走廊」，全長約850米。至於「機場東涌專道」擬明年動工，並將自動駕駛運輸系統由航天城延伸至東涌市中心，料2028年完工。有關無人駕駛車及自動駕駛運輸系統的合約已批授予冠忠-合壹汽車合資公司，百度是該「智能綜合運輸系統」的技術供應商，廈門金龍則為車輛供應商。

每輛無人駕駛車最多載16人，最高時速40公里，系統初期每小時單向載客量為500人次，機管局盼增至1000。姚兆聰強調，機管局使用無人駕駛車5年，至今「零意外」，「就算用人駕駛，我相信達不到這個零意外的效率」。他稱每輛車有「三重保障」，包括11個具影像分析功能的鏡頭辨識行走路線，光學雷達分析前方障礙物，另4個衛星導航系統（見表）。

需要時可人手操作 料車費「非常合理」

姚兆聰說，電腦程式已設定不同情景及如何反應，如有需要將會以人手操作；最壞情况是系統故障，但情况罕見。被問車費，姚兆聰稱現階段言之尚早，不過相信價格應是非常合理。他說無人駕駛車可減少人手，舉例機場每輛無人駕駛拖車可節省4個人手。

機管局自2019年起於禁區範圍應用無人駕駛車，包括拖車、巡邏車、穿梭巴士等，至今有逾60輛。姚兆聰稱現有84輛禁區共享網約車輛供員工及航空公司使用，將於兩年內引入更多無人駕駛車，以擴充網約車隊。

另外，運輸署早前向百度發出自動駕駛車輛先導牌照，批准在北大嶼山測試無人駕駛車。機管局由本周一（23日）起提供場地予百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」測試120小時。