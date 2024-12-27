打擊毒駕酒駕 旺角一日兩截「毒品快餐車」

至少7人涉酒駕 兩人涉毒駕

東九龍總區交通部前日凌晨4時在觀塘道截查一輛可疑私家車，在車廂檢獲可卡因及K仔，總值約3.8萬元，另檢獲15粒太空油煙彈及冰壼。被捕27歲男司機同時未能通過快速口腔液測試，涉嫌販毒、管有第一部毒藥、藏有吸毒工具及藥駕。同日行動中，警方截獲4名司機涉酒後駕駛，亦有一名司機涉停牌期間駕駛及駕駛時沒有第三者保險。

警方昨日在太子道東先後截獲3輛搖擺不定的私家車，經調查後以涉嫌酒後駕駛拘捕3名司機。另外，警方在太子道東巡邏期間截停一輛可疑私家車，27歲男司機未能通過快速口腔液測試，涉毒駕被捕。

毒車遇截衝燈逃 司機落網

另外，警員昨凌晨約2時巡經旺角新填地街時，截查一輛停泊路旁的私家車，在車上檢獲437克大麻、150毫升大麻油及含大麻成分的曲奇餅及糖果，53歲姓伍男司機涉管有危險藥物及販運危險藥物被捕。約12小時後，西九龍交通管制隊巡經旺角染布房街，發現男司機駕駛時使用手機，上前截查時車輛突然加速，並衝燈逃去，警車遂尾隨追截。私家車駛至亞皆老街近通菜街時疑因交通阻塞，司機棄車逃去，警方在車廂檢獲220粒太空油煙彈及數千元現金，其後在旺角拘捕24歲姓余男子，他涉嫌危險駕駛、阻差辦公、管有危險藥物及藏有第一部毒藥。