明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

打擊毒駕酒駕 旺角一日兩截「毒品快餐車」

【明報專訊】警方在聖誕節假期加強巡邏及設路障打擊交通違例，包括毒駕及酒駕等。東九龍總區交通部於行動中拘捕10名司機或車主，並向4名司機發出口頭警告。另外，警方於昨日12小時內先後在旺角截獲兩輛「毒品快餐車」，拘捕兩人。

至少7人涉酒駕 兩人涉毒駕

東九龍總區交通部前日凌晨4時在觀塘道截查一輛可疑私家車，在車廂檢獲可卡因及K仔，總值約3.8萬元，另檢獲15粒太空油煙彈及冰壼。被捕27歲男司機同時未能通過快速口腔液測試，涉嫌販毒、管有第一部毒藥、藏有吸毒工具及藥駕。同日行動中，警方截獲4名司機涉酒後駕駛，亦有一名司機涉停牌期間駕駛及駕駛時沒有第三者保險。

警方昨日在太子道東先後截獲3輛搖擺不定的私家車，經調查後以涉嫌酒後駕駛拘捕3名司機。另外，警方在太子道東巡邏期間截停一輛可疑私家車，27歲男司機未能通過快速口腔液測試，涉毒駕被捕。

毒車遇截衝燈逃 司機落網

另外，警員昨凌晨約2時巡經旺角新填地街時，截查一輛停泊路旁的私家車，在車上檢獲437克大麻、150毫升大麻油及含大麻成分的曲奇餅及糖果，53歲姓伍男司機涉管有危險藥物及販運危險藥物被捕。約12小時後，西九龍交通管制隊巡經旺角染布房街，發現男司機駕駛時使用手機，上前截查時車輛突然加速，並衝燈逃去，警車遂尾隨追截。私家車駛至亞皆老街近通菜街時疑因交通阻塞，司機棄車逃去，警方在車廂檢獲220粒太空油煙彈及數千元現金，其後在旺角拘捕24歲姓余男子，他涉嫌危險駕駛、阻差辦公、管有危險藥物及藏有第一部毒藥。

上 / 下一篇新聞