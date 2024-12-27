太白海鮮舫微藻處理污水 產高價值藻粉

何建宗：每缸年百萬元收益

微藻是浮游生物，透過吸收氮、磷和二氧化碳，經光合作用繁殖。何建宗稱污水蘊含大量磷和氮，尤其適合微藻生長。他引述過往研究稱，微藻能吸收的二氧化碳比樹木多17倍。他說微藻含豐富蛋白質，能用作飼養魚類，而乾掉的微藻更能打成藻粉，含抗氧化分子蝦青素，可用作美容產品。

藻粉含蝦青素 可製美容品

位於香港仔的太白海鮮舫宣布分階段復業，何建宗預料每日將排出約40公噸污水，故促成是次合作，在海鮮舫的污水處理船上設置8個約1.5米高培植缸，培植4種微藻。培植缸能模擬陽光，加快微藻光合作用，預料能增加微藻產量約兩三成。他說合作還在初步階段，正研究壓縮每缸大小，目標在海鮮舫設置40個培植缸，滿足約兩艘船的排污需求。

何稱使用微藻處理污水較傳統污水處理廠成本貴五成，但背後連帶商機，舉例1公噸污水能產出約6公斤藻粉，倘大量生產並加工，每個培植缸每年能帶來近百萬元收益。他說現時本地創科步伐緩慢，內地微藻培植技術先進，舉例自己公司在順德佛山已有逾500畝培植場，亦正和當地政府接洽開發約2萬畝培植場。

另外，深灣太白海鮮坊碼頭、海角皇宮碼頭及珍寶海鮮舫碼頭早前已完成修繕，昨舉行亮燈儀式。新邦行執行董事黃戴宇致辭時稱，兩年前已接手太白海鮮舫組合和珍寶海鮮舫大部分資產，日後將打造成新的潮流打卡點，盼能帶旺旅遊。