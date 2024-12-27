太白海鮮舫微藻處理污水 產高價值藻粉

【明報專訊】微藻近年被發現既能淨化污水，亦能吸收二氧化碳，有極高環保價值。太白海鮮舫近月宣布分階段復業，其污水處理船上周起引入8個微藻培植缸，長遠希望以微藻處理船上產生的污水。負責研發培植缸的生態學家兼華藻天生科技有限公司董事長何建宗稱，使用微藻處理污水較傳統方法貴約五成，但1公噸污水可生產約6公斤藻粉，每缸每年能帶來近百萬元收益，可抵消處理污水成本。
何建宗：每缸年百萬元收益
微藻是浮游生物，透過吸收氮、磷和二氧化碳，經光合作用繁殖。何建宗稱污水蘊含大量磷和氮，尤其適合微藻生長。他引述過往研究稱，微藻能吸收的二氧化碳比樹木多17倍。他說微藻含豐富蛋白質，能用作飼養魚類，而乾掉的微藻更能打成藻粉，含抗氧化分子蝦青素，可用作美容產品。
藻粉含蝦青素 可製美容品
位於香港仔的太白海鮮舫宣布分階段復業，何建宗預料每日將排出約40公噸污水，故促成是次合作，在海鮮舫的污水處理船上設置8個約1.5米高培植缸，培植4種微藻。培植缸能模擬陽光，加快微藻光合作用，預料能增加微藻產量約兩三成。他說合作還在初步階段，正研究壓縮每缸大小，目標在海鮮舫設置40個培植缸，滿足約兩艘船的排污需求。
何稱使用微藻處理污水較傳統污水處理廠成本貴五成，但背後連帶商機，舉例1公噸污水能產出約6公斤藻粉，倘大量生產並加工，每個培植缸每年能帶來近百萬元收益。他說現時本地創科步伐緩慢，內地微藻培植技術先進，舉例自己公司在順德佛山已有逾500畝培植場，亦正和當地政府接洽開發約2萬畝培植場。
另外，深灣太白海鮮坊碼頭、海角皇宮碼頭及珍寶海鮮舫碼頭早前已完成修繕，昨舉行亮燈儀式。新邦行執行董事黃戴宇致辭時稱，兩年前已接手太白海鮮舫組合和珍寶海鮮舫大部分資產，日後將打造成新的潮流打卡點，盼能帶旺旅遊。