制裁內地及香港官員依據 上周到期 美延續制裁條款5年 港府：損己利益

香港人權與民主法案第7條

納國防授權法案

美國國會2019年11月通過《香港人權與民主法案》，當中第7條授權美國總統可制裁任何侵犯香港人權的人，包括限制其在美國的財產轉讓，以及禁止入境美國。第7條設日落條款，條文本身連同相關制裁措施於本月20日終止。美國參眾兩院通過的《國防授權法案》中，將制裁條款延長至2029年11月。

特區政府發言人發新聞稿強烈譴責美方「公然叫囂提出所謂制裁」，強調香港特區對制裁「嗤之以鼻，無懼要脅，堅定不移履行維護國家安全的責任」。政府表示，主權國家都會制定維護國安法律，美國至少有21部，批評美方是雙重標準。

港府：嗤之以鼻 無懼要脅

正當美國政界關注香港規避美國制裁，特區政府指出，一直全面和嚴格執行聯合國安理會制裁，包括監察和巡查可疑的香港公司，防止規避聯合國制裁。發言人續說，一直實施全面及嚴謹有效的戰略物品出入口制度，並通過中央政府積極參與《化學武器公約》及《武器貿易條約》，工作成效「一直獲得各貿易伙伴的尊重和認同並一向備受國際認許」。

累計42內地香港官員被制裁

《港區國安法》2020年實施後，美國先後制裁多名內地和香港官員，當中依據包括時任總統特朗普的行政命令、《香港人權與民主法案》及《香港自治法案》。至今有42名內地及香港官員遭美方制裁，包括特首李家超、前任特首林鄭月娥、保安局長鄧炳強等。