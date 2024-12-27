周另倡凍結生果金加幅 學者：杯水車薪損觀感

高齡津貼於1973年設立，屬最早期長者現金支援，當時為年滿75歲長者提供每月55元，5年後門檻降至70歲。當時坊間大多認為金額不高，故稱為生果金，現時已增至每月1620元。

周：綜援長津保障生活難削 生果金僅象徵意義

周永新指出，生果金最初是作為生活補貼，但隨着長津設立，高齡津貼只有象徵式意義，作為社會對長者的尊敬，肯定其過往貢獻。周認為，各社會保障中，綜援和長津用以保障市民有合理生活水平，難有削減空間，唯一可考慮是將生果金凍結於每月1620元。他稱，目前逾35萬名長者申領生果金，料凍結後每年可減省一筆可觀支出。

翻查財委會文件，2024/25年度高齡津貼預算開支約72億元，佔政府經常開支預算總額約1.2%。聖方濟各大學社會科學院長黃於唱表示，生果金受助人每年僅獲約2萬元，能藉此減省的開支「杯水車薪」，不建議政府由此着手，也擔心此舉影響長者對政府觀感。

狄志遠：倘凍結 需增渠道助貧者

立法會社福界議員狄志遠同意生果金有其象徵意義，不能刪減，但認為可研究短期措施凍結金額。但他稱部分較邊緣的清貧長者只靠生果金過活，若要凍結金額，過渡期內需增設渠道支援，如透過關愛基金增設針對計劃。