2元優惠 周永新倡65歲以下月限700 縮支「徹底辦法」升回舊年齡門檻 議員質疑小修補無用

社福開支持續增加，2015/16年度社福開支約649億元，佔政府開支總額約14.9%，至2024/25年度社福開支預算高達1362億，佔比約17.5%，10年間升逾一倍。政府預告本財政年度赤字將達千億，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日在本報觀點版撰文稱，面對財赤，社福開支應隨市民需要可加亦可減，惟削減時應有明確準則和優次。

稱社福開支應可加減 準則無礙市民生活

周永新稱，削減福利開支的準則包括應確保市民基本生活和需要不會受削減影響、所省資源調往發展其他急需服務、須汲取市民意見爭取認同與支持。

2元乘車優惠方面，周永新建議60至65歲以下合資格市民，每人每月乘車優惠金額上限不超過700元。以30日計，每日有23.3元優惠金額，周相信足夠長者於社區活動。

時任特首林鄭月娥2022年初將2元優惠門檻降至60歲，被質疑對公共財政構成深遠影響。周永新說徹底辦法是將合資格年齡回復至65歲及以上，稱今天有不少市民認為當時決定是錯。他說無論如何調整，年滿65歲者享有2元優惠不應改變。

學者：社福不足不應減 狄志遠：降門檻屬德政

立法會社福界議員狄志遠認為，目前基層生活困難，各類服務需求殷切，削減福利開支對政府節流幫助不大但影響深遠，倘削減也不能「一刀切」。他說原則上同意周永新提出的準則，惟社福資源已相當緊絀，難再「瘦身」並重新調配資源。聖方濟各大學社會科學院長黃於唱稱，社福服務仍有很多不足，相關開支應增加而非減少。

狄志遠不贊同2元乘車優惠設每月上限，「小問題上修修補補」難改善整體財政問題，而合資格年齡降至60歲屬德政應繼續。他稱「向老人家開刀」會帶來不好觀感，建議政府從其他方面節流，例如凍結公務員招聘，可節省百億計開支。

黃於唱認為，2元乘車優惠有利鼓勵長者出行，推動積極樂頤年，更改資格會造成影響。若考慮成本，他建議政府與公共交通營辦商商討下調發還票價差額的比例。

憂礙銀髮經濟 張欣宇倡先蒐出行數據

立法會議員張欣宇認為，2元乘車優惠不止是福利，更是投資，既推動銀髮經濟，也促進長者活躍，調整時需考慮社會效益。他說以往受技術所限，難掌握受惠長者出行數據，難判斷學者方案能否有效控制成本，但現有樂悠卡能蒐集出行數據，希望先掌握數據，再討論有效控制成本的方案。

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