糖尿併發心腎病 中大發現「偵測」荷爾蒙

血液中NT-proBNP含量若比其他同齡和同性別者高，可能是心臟衰竭徵兆，故用於協助診斷心臟衰竭及其他心血管疾病，近期數據顯示可作為偵測腎功能受損的生物標誌物。

1/4病人NT-proBNP升

心腎併發症率2至4倍

中大醫學院何善衡糖尿科教授內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲表示，NT-proBNP是預測心臟衰竭的可靠生物標誌物，但其他併發症相關數據有限，尤其在亞洲人群，故開展研究評估其預測華人二型糖尿病患者心腎併發症的臨牀效用。

團隊利用香港糖尿病生物庫中1993名二型糖尿病病人數據分析，探究NT-proBNP上升與心腎併發症的關聯。基線研究結果顯示，四分之一糖尿病患者出現NT-proBNP水平上升，心腎併發症發生率是水平正常患者的兩至四倍。

研究發現NT-proBNP上升與發生心血管併發症相關，包括心房顫動、心血管疾病和心臟衰竭；另與慢性腎病、腎衰竭及估算腎小球過濾率下降40%相關。研究證明它對糖尿病患者出現各種心腎併發症具有良好預測能力，C指數超過0.8。

可及早識別併發症高風險患者

馬青雲表示，研究證實NT-proBNP可用於識別具高心腎併發症風險的糖尿病患者，將它納入風險預測方程式，可提升對各種心腎併發症的預測能力，比僅依賴臨牀風險因素的效果佳。他說現有有效藥物可助減低糖尿病患者心腎併發症風險，及早識別高風險患者，有助及早介入和治療。研究結果已於歐洲糖尿病研究協會官方期刊Diabetologia發表。