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港聞

港聞二

跨境醫企稱具需求 倡推來港醫療簽證

【明報專訊】在內地及香港經營生意的新風醫療集團（香港）今年5月完成收購香港綜合腫瘤中心（HKIOC），擴大跨境醫療業務。集團首席執行官唐嘉其、董事總經理兼聯合首席運營官施鴻傑接受本報專訪表示，除內地人來港，港人北上求診亦成新趨勢，料跨境醫療需求持續。兩人建議政府研究為來港就醫病人及家屬提供專屬醫療簽證，推進跨境醫療發展亦助香港成為國際臨牀試驗樞紐。

明報記者 鄭律銘

新風醫療集團內地經營32家綜合、專科和康復醫院，在港除原有4間希愈醫療中心，亦包括新收購的HKIOC。HKIOC屬一站式癌症治療中心，包括診症、檢驗、影像掃描、化療、放射治療。

唐嘉其表示，內地病人來港就醫向來存在，因香港醫療在全球層面屬很高水平，藥物亦與國際接軌，新藥在歐美獲批後，一般一年內在港就有供應，即使個別藥物未在港註冊，亦可透過「指定患者藥物使用計劃」引入，縮短病人獲合適診治時間。

抗癌藥港賣3.3萬 內地賣5000人幣

至於港人北上求醫，唐嘉其稱以往很少見，近年卻成新趨勢。他解釋，腫瘤治療方面，由於藥廠定價差異，部分藥物在港價格遠較內地高昂，舉例治療肺癌的奧希替尼（Osimertinib），在本港政府醫院約每月3.3萬元，在內地醫院配藥則只需每月約5000元人民幣（約5323港元），部分病人在經濟誘因下，選擇在港見醫生後到內地配藥。

唐說以往新風集團未收購HKIOC，在港醫生只能向有意求診病人提供轉介信北上，「病人最終去了哪裏，我們無從得知」，故衍生不少問題，例如病人北上後配錯藥或劑量，在港團隊亦無從跟進病人服藥後副作用。

施鴻傑說完成收購後將有助改善病人求醫體驗。他舉例病人在香港診所求醫後，可代為預約內地旗下醫院，兩地團隊在病人覆診前，可在病人同意下事先溝通；病人在內地覆診後，香港醫生亦可有紀錄。唐稱若兩地機構無連繫，以往病人病歷一些時期可能出現「空白」，不利醫療團隊跟進。

指北上求醫便利 南下需更多政策

針對港人北上求醫，唐嘉其認為已有不少政策支持，包括在內地指定醫療機構可用長者醫療券、醫健通；對內地人南下求醫則需更多政策支持，包括為來港者提供醫療簽證。

唐以HKIOC為例，截至今年10月有約7至8個活躍進行中的臨牀研究，不少屬第三或四期測試，如肺癌治療。他舉例電療療程可達30次，病人依靠每次最多7天個人旅遊簽注頻繁往返兩地，如能讓來港就醫者及同行家屬留港更長天數，將更理想。

盼放寬活檢樣本過河 兩地醫護互認

唐又指病人活檢樣本來港受限，期望日後有機制放寬，如能跨境來港，將為病人帶來裨益。他舉例病人在內地已檢取癌症細胞抹片，來港治療後，團隊或需再檢驗以獲更充分資訊，但重複取活檢樣本會對病人構成風險。

施鴻傑冀有更多政策便利跨境醫療，例如透過公私營合作，讓公院病人選擇在內地機構接受部分療程或檢查，減輪候時間；長遠冀兩地探討醫護人員資格互認機制，紓緩香港人手短缺。

相關字詞﹕臨床研究 癌症治療 國際臨床試驗樞紐 新風醫療集團（香港） 跨境醫療

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