機場行李檢毒品 幼園教師博士生被控

首宗案件被告麥佩欣（30歲，報稱教師），被控2024年12月25日在香港國際機場1號客運海關入境大堂行李檢查櫃枱非法販運藥物，即9.8公斤氯胺酮。辯方有保釋申請但被拒，須還押監房至明年3月21日，被告保留8日保釋覆核提訊。據了解，被告現為幼稚園教師。

兩非洲商人遭控販毒

次宗案件被告陳皓誠（29歲，報稱學生），被控2024年12月24日在香港國際機場1號客運海關入境大堂行李檢查枱非法販運藥物，即5.4公斤可卡因。辯方亦有保釋申請但被拒，還押至明年3月20日再訊。據了解，被告為一所大學土木工程系博士生。

另外，兩名坦桑尼亞籍女子MAZOBA Lucy Theobard（46歲，報稱商人）和MNG'ONG'O Lucy Jacob（42歲，報稱商人）亦遭海關落案起訴各一項販運非法藥物罪名，分別被控今年12月22日非法販賣危險藥物，即可卡因，昨在西九龍裁判法院提堂。兩人在醫院缺席聆訊，案件押後12月30日再訊，其間還押警方看管。