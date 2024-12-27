「領養」熊貓雕塑 認捐者滿意質素

熊貓迷參考海園購4大2小

開放認購的大熊貓雕塑有大有小，售價分別為550及350元，多數市民領取一兩隻。市民陳女士代姊領取4大2小共6隻，她稱姊姊非常喜愛大熊貓，特參考本港6隻大熊貓4大2小的模式「領養」雕塑。記者所見陳女士姊姊的社媒頭像是熊貓。

熊貓雕塑圍繞中山像呈圓形露天展出，認捐者先登記，再於展區邊緣領取，登記處不時出現人龍。陳女士丈夫譚先生形容領取過程順利，而因在室外展出，雕塑表面有草碎，但工作人員交貨時會擦淨。

今次認捐的大雕塑有6個造型，領取時由主辦方隨機發放，有旁觀市民認為熊貓雕塑邊緣着色略顯粗糙，但多數認購者滿意雕塑質素。購得兩個大雕塑的市民鄧女士稱，認購目的是支持大熊貓保育工作，不在意價格，亦沒有心儀造型，領取前只希望兩隻造型不同。

她又透露，網上認購時小雕塑很快售空，料因大雕塑較貴，她認捐一段時間後仍看到有存量。

主辦方於下午1時半至3時3次出動真人扮演的熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」，圍觀市民歡呼聲不絕。市民麥先生一家三口駕車準時1時半到場，牙牙學語的兒子晏晏穿大熊貓裝束兩次與導遊互動。麥先生稱讚今次安排有趣、氣氛熱烈，到場時泊車位供不應求，惜早前未知悉認捐雕塑安排。

下月荃灣展800隻 部分新春造型

主辦單位昨公布，明年1月17日至3月6日將於荃灣D‧PARK展出逾800隻熊貓雕塑，部分更會以新春造型登場；其中近200隻將於2月17日轉至中環街市，同步展出至3月6日。活動期間，D‧PARK亦伙拍香港海洋公園設大熊貓百科展區，讓市民了解大熊貓知識，加強大熊貓保育意識。