疑轉插器短路起火 鐵皮屋六旬婦不治

事發時家人出遊 或正洗澡未察

起火單位為油柑頭舊村3號兩間相連的鐵皮屋，由67歲賴姓女死者、兒子夫婦及孫兒等5人居住。消防特別意外調查組、荃灣警區重案組、政府化驗師及中電職員等昨重返現場拍照及蒐證調查，並向死者家屬及鄰居查問，有人向消防員指示家具及電器位置。

死者家屬向傳媒表示，一家五口居於上址10多年，聖誕假期家人北上旅遊，剩下死者獨自在家。媳婦稱，前日得知家中火警已即時趕回香港，消防員在廁所門口發現死者，估計火警時家姑正洗澡而不察覺火警，或因此錯過逃生機會。有稱現場曾傳出爆炸聲，媳婦估計是燒着了罐裝殺蟲水。

據了解，案發寮屋面積約700平方呎，住了死者一家五口，相連的另一間寮屋住了一對夫婦，死者胞弟亦居於附近另一間寮屋。據悉，死者的男鄰居首先發現起火，嘗試救火但不成功並受傷。消息稱，火警由插有閉路電視及洗衣機的雙向轉插器短路所致，燒着雜物和電器，導致火勢猛烈。