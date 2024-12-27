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疑轉插器短路起火 鐵皮屋六旬婦不治

【明報專訊】荃灣油柑頭舊村一鐵皮屋前日火警，消防救出昏迷六旬婦，惜送院搶救不治。警方及消防昨早重返案發現場調查，死者家屬亦有到場。死者媳婦向傳媒透露，消防員當時在廁所門口發現家姑，估計她當時正洗澡，有可能不知火勢猛烈，錯失逃生機會。消息稱火警原因涉及轉插器短路。消防處回應本報查詢稱，起火原因仍在查，初步相信無可疑。

事發時家人出遊 或正洗澡未察

起火單位為油柑頭舊村3號兩間相連的鐵皮屋，由67歲賴姓女死者、兒子夫婦及孫兒等5人居住。消防特別意外調查組、荃灣警區重案組、政府化驗師及中電職員等昨重返現場拍照及蒐證調查，並向死者家屬及鄰居查問，有人向消防員指示家具及電器位置。

死者家屬向傳媒表示，一家五口居於上址10多年，聖誕假期家人北上旅遊，剩下死者獨自在家。媳婦稱，前日得知家中火警已即時趕回香港，消防員在廁所門口發現死者，估計火警時家姑正洗澡而不察覺火警，或因此錯過逃生機會。有稱現場曾傳出爆炸聲，媳婦估計是燒着了罐裝殺蟲水。

據了解，案發寮屋面積約700平方呎，住了死者一家五口，相連的另一間寮屋住了一對夫婦，死者胞弟亦居於附近另一間寮屋。據悉，死者的男鄰居首先發現起火，嘗試救火但不成功並受傷。消息稱，火警由插有閉路電視及洗衣機的雙向轉插器短路所致，燒着雜物和電器，導致火勢猛烈。

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