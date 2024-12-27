現場鄰接公屋大廈 兩幼犬伏屍商場天台 疑被擲列虐畜

警方昨早9時許接獲市民報案，稱於深水埗麗閣商場天台發現兩具狗屍。警方接報到場，臨時以黑色膠袋遮蓋兩隻幼犬屍體，並在附近蒐證及拍照存檔。現場所見，涉事麗閣商場天台毗鄰麗葵樓，大廈走廊的通風口面向商場天台，各樓層梯間均裝有約1.2米高鐵欄。兩幼犬伏屍位置留有血迹，不排除被人從高處擲下，案件列為殘酷對待動物，深水埗警區刑事調查隊跟進。

關注團體懸紅緝兇

愛協人員將狗屍用膠袋包裹帶走，將送交漁護署剖驗以調查死因。愛協發言人稱，兩幼犬被發現於麗閣商場天台露天排氣口上方，身上有血迹，即場證實死亡。警方及愛協督察認為事件不尋常，懷疑兩狗曾遭殘酷對待。

深水埗區議員林偉文稱，麗閣邨及區內有關養狗的投訴不多，過往亦很少聽聞有虐狗事件，麗閣邨亦不多流浪狗，暫未清楚事件動機。林認為不論刻意或無心，若有人疏忽或蓄意將小動物從高處擲下，都要負上法律責任，不能姑息。

自由黨寵物權益關注組對事件極度憤怒，予以最強譴責，促請警方盡快將相關者繩之於法，並懸紅5000元緝兇，任何人如報訊並使兇徒落網，可全數獲賞格。