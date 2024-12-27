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港聞

港聞二

灣區手記：煤氣怨 ／文：尚東美

【明報專訊】某日醒來，同事問煤氣是否壞了，心想不會那麼巧吧，又是廣州轉寒時沒熱水？幸好原來是前一晚換煤氣表電池後忘了最後一道工序。

想來也好笑，連同今次，與煤氣表發生3次瓜葛，且都是冬天最需要它的時候。印象最深是第一次，那年廣州一夜轉溫，還下着毛毛冷雨，忽發現沒熱水洗澡，連忙通知業主盡快找煤氣公司維修，但派人來也要數天。過兩天開不了火，不能洗澡的日子，跟朋友訴苦，有建議找桑拿，也有說可去他家，最後有朋友問是否煤氣表沒電。一言驚醒夢中人，果真如此。

第二次也是冬天，洗澡中途沒熱水，還好不是頭頂泡沫、身上塗滿沐浴露的尷尬時刻，但查看熱水爐和煤氣閥門也未見問題，心想難道冷天又沒熱水用？憶起那年遭遇，剎那間醒起朋友提醒，立即看煤氣表，果然又是要換電池。

至於今次，業主早已發來消息提醒煤氣表電量低，雖然換電後還是發生小意外，但較上兩次已好得多，就是苦了同事一個上午都沒法開爐。有時回想，駐廣州除了是工作新體驗，也是重新學習生活。以前在港可推說工作忙，大小事都有家人操心，現在牙膏牙刷洗衣液潔廁劑、吸塵器地拖掃帚垃圾袋、紙巾抹布樟腦丸百潔綿，既要在百忙中擔心掛一漏萬，亦要考慮同事的生活習慣，很多日用品不能共用，還好公司十分諒解，且經數年被動學習，回港更體會家人過去不易。

文：尚東美

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