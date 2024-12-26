活在灣區：八達通內地掃碼支付 需開通銀聯虛擬卡

明報記者 劉敬華

由於是次微信支付是透過加強與銀聯合作的方式，支援上述4家本港電子錢包，可以大概理解為這些電子錢包透過銀聯系統使用「微信支付收款碼」付款，故部分本港電子錢包如PayMe、八達通及Tap & Go拍住賞，需先於手機應用程式內開通或啟動銀聯虛擬卡，方可使用此功能。以PayMe為例，便要於該手機應用程式（App）開通PayMe銀聯虛擬卡。至於開通過程如下：首先於PayMe App主頁的快捷功能中點選「銀聯」，進入簡介頁面後按「下一頁」，之後細閱條款和細則，再點按「立即開始」即可開通PayMe銀聯虛擬卡；開通後只需點按App主頁「快捷功能」下的「掃描」打開掃描器，再以掃描器掃描商戶的「微信支付收款碼」，若掃描後頁面已顯示付款金額，確認付款即可，若掃描後並未顯示付款金額，則需自行輸入付款金額，再確認付款，付款金額將以人民幣顯示，結帳時將以等值港元從用戶的PayMe電子錢包結餘中扣除。

再以八達通為例，也如PayMe一樣要先開通八達通銀聯虛擬卡，開通流程方面，只要是八達通銀包Plus或Pro已認證持有人，於八達通App主頁點按「銀包」，進入「銀包」主頁後點按「八達通銀聯卡」，進入申請頁面後點按「立即申請」並同意「條款及細則」，便可開通。開通後的使用方法與PayMe相似，首先於八達通App主頁右上角按「掃描」圖案打開掃描器，之後以掃描器掃描商戶的「微信支付收款碼」，若未有顯示付款金額，便要自行輸入金額，再確認付款金額，以完成交易。

毋須內地手機號碼內地銀行戶口

至於Tap & Go拍住賞，新用戶可於下載「拍住賞」手機App後，首次開啟「拍住賞」帳戶時，輸入流動電話號碼，並選擇透過「智方便」啟動「拍住賞」帳戶，開啟帳戶後，即可取得銀聯虛擬卡。至於已有帳戶但仍未啟動銀聯虛擬卡的用戶，則可透過「智方便」或提供身分證明文件和自拍照片升級「拍住賞」帳戶，以啟動銀聯虛擬卡。啟動後於「拍住賞」App主頁按「付款」圖示打開掃描器 ，以掃描器掃描商戶的「微信支付收款碼」，如確認展示的商戶名稱及交易詳情，便可再按「付款」確認交易。過程中，用戶毋須開設內地銀行帳戶或預先兌換人民幣，便可直接透過 「拍住賞」App內的人民幣帳戶消費，又或直接透過「拍住賞」App內的港元帳戶，將港元轉換成人民幣消費。至於作為銀聯雲閃付二維碼交易量最大的香港電子錢包BoC Pay，其用戶現只需使用BoC Pay綁定該行智能帳戶或支付帳戶，即可透過「一掃即付」功能掃描內地商戶的「微信支付收款碼」消費。

不支援微信小程序美團下單叫外賣

是次4家本港電子錢包可以內地商戶「微信支付收款碼」消費，較適用於不常北上消費的港人，因可以沿用在港常用的電子錢包，也毋須北上前兌換人民幣，即使要事前開通銀聯虛擬卡，流程亦非常簡單，只需短短數分鐘便可完成，且不需要有內地手機號碼及內地銀行帳戶。至於缺點，便是使用上有一定限制，由於目前只可以用手機App掃描內地商戶的「微信支付收款碼」消費，若該商戶不能提供「微信支付收款碼」，只支援商戶主動掃描消費者的微信支付碼交易，便不能使用。基於上述4家本港電子錢包接通的是銀聯系統，手機App上顯示的是銀聯二維碼，而非微信支付碼，因此如相關內地商戶可支援銀聯付款，該4家電子錢包用戶仍可向商戶出示銀聯二維碼，以完成交易。

還要留的事，現時4家本港電子錢包只打通內地商戶「微信支付收款碼」，暫時並不支援向內地的個人微信支付二維碼付款，也暫未能支援於微信小程序或美團等付款，意味不能以微信小程序或美團預先下單叫外賣，又或在餐廳掃描二維碼經微信小程序點餐兼預先付款。

留意手續費外幣交易費會否調整

更重要的是，要留意手續費及外幣交易費用會否調整，以八達通為例，儘管八達通表明即日起至今年12月31日，於內地及海外用八達通銀聯卡消費可享0元手續費，且所有交易豁免1%外幣交易費用，惟未知這項豁免優惠明年會否延續，又如PayMe目前以人民幣交易，可免除1%的外幣手續費，但也不能排除日後需支付相關手續費，如近月PayMe便不再豁免以非匯豐信用卡增值的手續費。

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