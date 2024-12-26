大口環醫院慶聖誕 醫護盼病童毋須再住院

不再需呼吸機 病童參與家長感恩

該醫院昨為40名病童和其家屬舉行聖誕派對，約兩歲半的趙尚禮亦有出席。他出世便患上罕見遺傳病CHARGE症候群，曾因鼻孔閉鎖需做緊急手術，後來亦出現過呼吸衰竭，今年3月需做開氣管造口手術幫助通氣，依賴呼吸機維生。

趙尚禮接受復康訓練後，現時情况穩定已出院回家，尚需定期覆診，但可到特殊幼兒中心上學。趙媽媽昨日出席派對時表示十分感恩，因往年孩子還需留院過聖誕，如今回院能出席派對接觸不同的人。她盼兒子健康，在學習走路和表達方面有進步。

派對共有約60名醫護和100名義工參與。有份扮演聖誕老人的註冊護士Joey稱，為準備派對，需在公餘時間籌組車隊並添置聖誕服飾；派對上小朋友較平時活躍，看到裝飾時會喜悅，又會雀躍拍打聖誕老人服飾。身旁醫護Nathan說，最大的聖誕願望是小朋友毋須長期住院，健康成長回家和家人團聚。