大口環醫院慶聖誕 醫護盼病童毋須再住院

【明報專訊】聖誕節與親友團聚，對患有重疾、需長期臥牀的孩童未必是易事。大口環根德公爵夫人兒童醫院每逢聖誕節便會為住院兒童舉行聖誕派對，逾百醫護和義工打扮成聖誕老人、天使等，向病童派禮物玩遊戲。有家長憶述孩子往年聖誕還需留院，感恩今年能參與派對，滿足孩子好奇心；有參與的醫護表示滿足，最大願望是小朋友毋須再長期住院，能回家跟家人團聚。
不再需呼吸機 病童參與家長感恩
該醫院昨為40名病童和其家屬舉行聖誕派對，約兩歲半的趙尚禮亦有出席。他出世便患上罕見遺傳病CHARGE症候群，曾因鼻孔閉鎖需做緊急手術，後來亦出現過呼吸衰竭，今年3月需做開氣管造口手術幫助通氣，依賴呼吸機維生。
趙尚禮接受復康訓練後，現時情况穩定已出院回家，尚需定期覆診，但可到特殊幼兒中心上學。趙媽媽昨日出席派對時表示十分感恩，因往年孩子還需留院過聖誕，如今回院能出席派對接觸不同的人。她盼兒子健康，在學習走路和表達方面有進步。
派對共有約60名醫護和100名義工參與。有份扮演聖誕老人的註冊護士Joey稱，為準備派對，需在公餘時間籌組車隊並添置聖誕服飾；派對上小朋友較平時活躍，看到裝飾時會喜悅，又會雀躍拍打聖誕老人服飾。身旁醫護Nathan說，最大的聖誕願望是小朋友毋須長期住院，健康成長回家和家人團聚。
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