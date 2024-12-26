聖誕逾55萬港人離境超去年 同期7.5萬內地客南下

落馬洲羅湖最多港人出境

截至昨晚9時，最多港人出境的管制站為落馬洲支線管制站，約11.8萬人次；其次為羅湖，約11.5萬人次。同期入境的內地旅客有逾7.5萬人次。上周五至昨日聖誕節6天，累計出入境人次超過616萬，最多港人於聖誕節、平安夜及上周六（21日）冬至離境，其中截至昨晚9時港人離境人次，已高於平安夜的約47.7萬，以及冬至的約46萬（見表），亦多於去年聖誕節（約36.2萬人次）。

蘭桂坊協會總監張素媚昨於港台《千禧年代》表示，前晚平安夜訂座率達八成以上，生意勝去年，有信心聖誕假期整體生意銷情理想。她說，根據觀察，到蘭桂坊感受聖誕氣氛的人流雖較以往少，惟前晚街上仍有不少人打卡，亦沒「齋打卡、唔消費」情况，業界「真係做到生意」。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，今年業界聖誕市道較往年暢旺，預料生意額較去年同期增加約一成，不少市民留港消費，加上本月恢復「一簽多行」，內地酒吧無聖誕活動，不少內地年輕旅客來港體驗聖誕氣氛，帶旺酒吧生意，預料今年聖誕節生意額較平時周末升三成。

談一簽多行消費力 崔定邦：有丁自有財

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，新冠疫情後，「港人北上」是客觀趨勢，近日雖非內地假期，但同樣有不少內地客「南下」，故認為聖誕假期人流旺。對於有意見指一簽多行主要吸引即日來回旅客、消費力或有待商榷，崔稱歡迎即日來回旅客，「有丁自然有財，不會嫌客多」，一簽多行重推不久已見成效；又說本港今年整體客量仍較2018年、即新冠疫情前少，吸引更多即日來回旅客，希望能令客量回復至疫情前水平。