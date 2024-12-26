明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

聖誕逾55萬港人離境超去年 同期7.5萬內地客南下

【明報專訊】入境處上周五預料昨日聖誕節是陸路出境高峰期，估計出境人次約59.5萬。入境處昨日公布，截至昨晚9時，本港經海陸空各管制站出入境共逾100.1萬人次，其中離境港人超過55.2萬人次，多於平安夜、冬至及去年聖誕節單日數字。至於各陸路管制站出境人次，截至昨晚9時共約56萬人次。

落馬洲羅湖最多港人出境

截至昨晚9時，最多港人出境的管制站為落馬洲支線管制站，約11.8萬人次；其次為羅湖，約11.5萬人次。同期入境的內地旅客有逾7.5萬人次。上周五至昨日聖誕節6天，累計出入境人次超過616萬，最多港人於聖誕節、平安夜及上周六（21日）冬至離境，其中截至昨晚9時港人離境人次，已高於平安夜的約47.7萬，以及冬至的約46萬（見表），亦多於去年聖誕節（約36.2萬人次）。

蘭桂坊協會總監張素媚昨於港台《千禧年代》表示，前晚平安夜訂座率達八成以上，生意勝去年，有信心聖誕假期整體生意銷情理想。她說，根據觀察，到蘭桂坊感受聖誕氣氛的人流雖較以往少，惟前晚街上仍有不少人打卡，亦沒「齋打卡、唔消費」情况，業界「真係做到生意」。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，今年業界聖誕市道較往年暢旺，預料生意額較去年同期增加約一成，不少市民留港消費，加上本月恢復「一簽多行」，內地酒吧無聖誕活動，不少內地年輕旅客來港體驗聖誕氣氛，帶旺酒吧生意，預料今年聖誕節生意額較平時周末升三成。

談一簽多行消費力 崔定邦：有丁自有財

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，新冠疫情後，「港人北上」是客觀趨勢，近日雖非內地假期，但同樣有不少內地客「南下」，故認為聖誕假期人流旺。對於有意見指一簽多行主要吸引即日來回旅客、消費力或有待商榷，崔稱歡迎即日來回旅客，「有丁自然有財，不會嫌客多」，一簽多行重推不久已見成效；又說本港今年整體客量仍較2018年、即新冠疫情前少，吸引更多即日來回旅客，希望能令客量回復至疫情前水平。

上 / 下一篇新聞