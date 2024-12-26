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冬日美食節 展商指客少又「手緊」 熟食檔推「噴氣」茶飲 海味商改薄利多銷

【明報專訊】冬日美食節昨起一連5日在灣仔會展開鑼，有市民稱經濟環境轉差，「手頭緊」相應少買貴價貨；現場亦見有人格價，「平過出面才買」。多間海味參展商戶指今年人流較往年少，歸因於不少港人趁聖誕長假外遊，亦留意到顧客近年轉趨選購中低價乾貨，故採取薄利多銷策略促銷。另有不少參展商「出盡法寶」，包括推出噴氣茶壺造型的茶飲、10元千層蛋糕優惠招徠。

帶篋千元掃貨 婦稱減買貴價貨

昨為冬日美食節首日，午後人流漸增，尤以熟食攤檔通道不時「人迫人」。鄧太昨早11時與丈夫和兩名兒子攜行李箱進場，花約1300、1400元購買酒、湯包及陳皮等貨品。她稱今年減少買芝士等貴價貨，亦會格價才入手。

推10元千層蛋糕 檔主指「三位數」難吸客

推出「10元千層蛋糕」限時優惠的檔口出現人龍，負責人劉小姐直言「經濟太差，大家現時對三位數字的商品不感興趣」，唯靠薄利多銷，以10元低價吸引大眾一試，「讓大家聖誕都吃到蛋糕」，盼客人日後回購。

另一熟食檔亦擠滿人群，不少人手持噴氣茶壺造型的茶飲「打卡」。負責人何先生稱，近年生意難做，需構思「好食又好玩」噱頭招客，只售燒賣、魚蛋，港人及內地客早已吃膩。截至昨午3時，他稱已售出逾百杯茶飲，但認為整體生意及人流仍較往年差，適逢長假便「無晒人」，故近年做生意亦轉趨保守，「不會做高風險，寧願賺少點都不那麼進取」。

另一邊廂，海味、零食及美酒等展區人流則相對疏落。第十年參展的海味檔負責人鄭先生稱昨日人流不錯，但入場者消費力不強，很多人趁聖誕假期旅行及北上消費，加上今年經濟「爭少少」，整體消費力減弱。

鄭先生檔位主要賣金蠔、銀魚仔及蝦乾，他稱留意到客人「手緊了」，「大多買百多元半斤蠔，可能上到200幾（元），就可能想一想」。對於今年銷情，鄭稱不感樂觀、順其自然，因多人外出旅遊，故打算薄利多銷，以減價或多送幾隻金蠔等優惠吸客。

海味檔多稱少人買高檔貨

連續10多年參展的海味負責人林小姐則指昨日人流未及往年多，但已較預期好，又稱近年少了人買高檔貨，「以前一斤（海味）可賺約20%，依家賺5%都覺得好好㗎喇」。

首年參展的海味檔負責人戴小姐不抱太大期望，稱以往顧客偏向選購高檔次、價值8000至逾萬元的花膠及燕窩，現時是「幾百幾百咁（賣）」，檔口亦特別放置定價「經濟實惠」的乾貨，如螺頭、羊肚菌等。

相關字詞﹕聖誕節消費 冬日美食節

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