「感激星爺」 鴻運茶餐廳迎熱鬧結局 嘆平日人稀無生意 沒加租仍要結業

明報記者 方寧

稱業主同惋惜結業 正找人接手

鴻運冰廳餅店內部裝潢與戲中無二，連枱櫈位置都沒變，可喜的是沒有業主霸道如「姣婆四」。老闆馬先生向本報表示，業主亦為鴻運的結業感到惋惜，甚至從未提及加租，對方現正尋找接手店家，希望可續做茶記生意。至於擔當樓面的人的去向，「大家姐」馬女士表示，雖然結業主要是經濟原因，但多數伙計亦在65歲上下，也沒有年輕人願意接手，「都算是時候退休了」。

熟客共度最後時光 打卡留念

鴻運亦從未如劇中「行運」般興旺，營業最後一日正值外遊頻繁的聖誕節當日，卻人潮不斷，「大家姐」在櫃枱忙碌收數，撥冗受訪。她笑言，若早前人流與近日相若，鴻運或大可不必告別街坊，惟公布結業前門可羅雀，經營並不順利。昨日，眾多熟客來見鴻運「最後一面」，紛紛與店內老闆及伙計在閣樓樓梯合影留念，馬先生透露，公布結業後重見很多老顧客返店用餐，當中有熟客早前搬至其他區，甚至移民國外，昨日專程到太子見證最後時光。

店東弟憶兒時玩閣樓「食物升降機」

甚少接觸生意、已經移民的店東弟弟小馬先生亦返港，告別童年回憶。鴻運橫跨近50年歷史，店內有綠色座椅卡位、舊式麵包櫃以至樓梯閣樓，滿載舊式茶餐廳情懷。小馬先生憶述，兒時居住環境狹小，面積數百呎、有閣樓的茶餐廳於他就似巨大的遊樂場。他童年最大的樂趣就是在樓梯上落嬉戲，並耍玩閣樓上的「食物升降機」。那時食客在閣樓寫單後透過「隧道」送到廚房，廚房再用大袋裝着食物，用升降機運上二樓，令他印象深刻。惟去年3月鴻運冰廳發生火災，升降機烈火中損壞，無法再用，小馬先生感到非常惋惜。

鴻運冰廳餅店由馬氏家族經營，「大家姐」馬女士、「大哥」馬先生是第二代老闆，已接手30餘年。「大家姐」感激星爺帶來人流，對不能像劇中般年初四再見，且選擇在聖誕結業，她戲稱「都是時候退休」。劇中吳孟達飾演的老闆形容「姣婆四」面相宛如「年初四樣」一般令人討厭，而鴻運店門張貼的告別告示亦希望食客「亦不用『年初四咁』」，為分別而不快，希望開心進店吃蛋撻、喝奶茶即可。

貼告示盼食客「不用年初四咁」

「大哥」在繁忙之餘時常與食客談天，記者問及他未來是否會似戲中老闆，考慮轉型火鍋海鮮酒家，他靠在卡座椅笑道：「我只會做茶餐廳，火鍋不行了。」他隨後開始在門口處理剛出爐的蛋撻，需用手剝去托着蛋撻滾燙的錫紙底，再包上新的蛋撻紙，熟練的手勢引來多家傳媒拍攝，他見狀笑說自己是劇中周星馳飾演的「蛋撻王子」：「我係阿水！」