東鐵兩邊門同開 車長暫調職

港鐵表示十分關注事件，沒乘客受傷，初步調查顯示該列車運作正常，已提醒所有相關職員避免同類事件再發生，港鐵亦已按機制通報政府部門。

港鐵稱車長在列車服務前，按既定程序作各項檢查及測試，包括先後開、關兩邊列車車門，確定運作正常；其後清晨5時半，車長按時準備開出列車，開啟向月台側的車門讓乘客上車，但未察覺另一邊車門在先前測試時開啟後未關上。港鐵提到，因既定安全設計，列車不可移動，車長留意到後已即時關門，車站職員當時知悉情况及通知車長。港鐵為審慎起見，車務控制中心安排車上約百名乘客轉乘下一班車，並檢查列車。

田北辰倡自動化只開月台一邊

田北辰回覆本報表示，即使系統已確保開門時列車不能動，但已載客列車的非月台車門打開，仍可對乘客構成危險。田昨晚向港鐵內部了解，問題癥結在沒制度確保非月台車門只可在「備車」測試時打開，在載客時要關閉。田建議可設計系統，確保靠月台幕門打開時另一邊車門自動關閉。他引述港鐵內部回應稱會考慮做法。

曾任職港鐵的立法會鐵路事宜小組主席張欣宇向本報表示，開車前車門測試是標準流程，今次事故罕見，「有時不知為何做一千次，就有一次做漏」，涉人為操作就有犯錯風險，認為香港在車務自動化仍相對保守。