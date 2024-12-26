明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

多國批國安處跨境通緝 外交部斥抹黑干預港事務

【明報專訊】政府前日通緝6名海外港人，涉違《港區國安法》，另將7名已被通緝的海外港人列為潛逃者。西方多國批評港府行動，加拿大及英國稱不能接受跨境打壓異見。外交部表示強烈不滿和堅決反對，批評個別國家攻擊及抹黑本港警方的正當執法行動，「任何以『人權自由』幌子插手本港事務的圖謀注定失敗」。

加英外長斥恐嚇異見

外交部：執法符國際法

警方國安處懸紅通緝理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基等6人；前議員許智峯、郭榮鏗等正遭通緝的7人則列為潛逃者，當局撤銷其特區護照、禁止在港向他們提供資金等。加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）昨發聲明譴責指港府針對的人純粹是行使言論自由及爭取民主人權，港府企圖「跨境打壓」，對加拿大公民或身處加拿大人士作出威脅、恐嚇或脅迫，是不能接受。英國外長林德偉（David Lammy）批港府試圖脅迫、恐嚇、騷擾或傷害身處海外的異見者，籲廢除國安法及域外效力。

外交部發言人毛寧昨表示，香港事務不容外部勢力插手干預，任何對香港的「唱衰抹黑」注定徒勞無功。她指今次涉事者長期從事反中亂港活動，本港警方依法執法，是正義、必要及正當之舉，符合國際法和國際慣例。外交部駐港公署發言人亦批評英、美、加及歐盟等官員干預香港司法，公然詆譭本港法治和一國兩制；公署指涉事者「其行可恥，罪不容赦」，本港警方依法執法是「天經地義，無可指摘」。

特區政府發言人亦表示強烈不滿，批評有外國官員、政客及反華組織刻意抹黑港府依法採取的措施及行動，散播不負責言論，試圖混淆視聽；撤銷特區護照等措施符合人權，美、英、加三國也有向通緝犯施行同類措施，質疑是「典型的虛偽『雙標』」。政府重申港人人權和自由依法受到保障，任何外部勢力企圖詆譭香港「只會理屈詞窮，絕不會得逞」。

相關字詞﹕干預內政 潛逃者 通緝 郭榮鏗 許智峯 鍾劍華 鄭敬基 基本法23條 港區國安法

上 / 下一篇新聞