多國批國安處跨境通緝 外交部斥抹黑干預港事務

加英外長斥恐嚇異見

外交部：執法符國際法

警方國安處懸紅通緝理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基等6人；前議員許智峯、郭榮鏗等正遭通緝的7人則列為潛逃者，當局撤銷其特區護照、禁止在港向他們提供資金等。加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）昨發聲明譴責指港府針對的人純粹是行使言論自由及爭取民主人權，港府企圖「跨境打壓」，對加拿大公民或身處加拿大人士作出威脅、恐嚇或脅迫，是不能接受。英國外長林德偉（David Lammy）批港府試圖脅迫、恐嚇、騷擾或傷害身處海外的異見者，籲廢除國安法及域外效力。

外交部發言人毛寧昨表示，香港事務不容外部勢力插手干預，任何對香港的「唱衰抹黑」注定徒勞無功。她指今次涉事者長期從事反中亂港活動，本港警方依法執法，是正義、必要及正當之舉，符合國際法和國際慣例。外交部駐港公署發言人亦批評英、美、加及歐盟等官員干預香港司法，公然詆譭本港法治和一國兩制；公署指涉事者「其行可恥，罪不容赦」，本港警方依法執法是「天經地義，無可指摘」。

特區政府發言人亦表示強烈不滿，批評有外國官員、政客及反華組織刻意抹黑港府依法採取的措施及行動，散播不負責言論，試圖混淆視聽；撤銷特區護照等措施符合人權，美、英、加三國也有向通緝犯施行同類措施，質疑是「典型的虛偽『雙標』」。政府重申港人人權和自由依法受到保障，任何外部勢力企圖詆譭香港「只會理屈詞窮，絕不會得逞」。