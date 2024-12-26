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港聞

港聞二

塱原公園一個月五千訪客 倘無人機滋擾或納守則禁用

【明報專訊】因補償古洞北、粉嶺北新發展區生態影響而設置的塱原自然生態公園11月9日開幕，漁農自然護理署高級自然公園主任黃廣潮表示，截至11月底錄得約5000訪客人次入場，未有設訪客量指標及承載量。對於有指公園內有人投放無人機，嚇走園內雀鳥，黃指狀况不常見，目前無人機亦受相關法例規管，如職員看到會上前勸阻，冀市民合作令自然生境得以維持；署方會持續監察，有需要會將禁止放無人機列入訪客守則。

稱無設訪客承載量指標

公園佔地約37公頃，分為約5公頃的訪客區、約11公頃的農業區，以及約21公頃的生態區，分別提供訪客設施及教育活動、生態友善耕作及核心保育。黃廣潮說訪客區內木板步道、田間的路較闊，「多些人來訪客區，問題都不會太大」，惟農業區及生態區以泥路為主，路亦較窄，冀一般訪客逗留訪客區欣賞園內風景。

瀕危禾花雀去年數目升近倍

塱原是淡水濕地，公園水源來自雙魚河，河水會經過3部分的淨化系統，再用作保育和農耕，河水先經水深約90厘米的沉澱池，讓泥沙等顆粒沉澱，然後流入蘆葦池，讓蘆葦吸收水中過多的養分，最後流入水深約30厘米的淺水池，讓紫外線殺菌，再透過水閘控制水量，流入灌溉水道，水多的時候則可泄洪，排回雙魚河。

據漁護署觀察，近兩年冬季有約200隻鷺鳥夜棲公園，全球極度瀕危的黃胸鵐（即禾花雀），與黑翅長腳鷸、黑臉琵鷺等亦留下足迹，如過去3年園內錄得黃胸鵐的數量，由2021年的27隻，升至去年的46隻，2021年首次錄得黑翅長腳鷸繁殖，雀巢數量由2021年的5個增至去年的42個；瀕危的黑臉琵鷺則由2021年的5隻升至去年的42隻，近兩年亦分別錄得澳南沙錐和淺色斜痣蜻的紀錄，兩項均為本港首個紀錄。

39農戶復耕 農田大致用滿

農業區現有39名原有農戶復耕，每名農戶可租約2至3斗種（每斗種面積約7200方呎）農田，每斗種一年租金約840元，雖有13個農戶無復耕，但農田大致可用滿。區內有長約1.9公里、以石籠建造的灌溉水道，石縫可讓泥土沉積，為植物提供生長空間，水道每隔100米有小型動物通道，方便蛙類等動物離開水道。

生態區則包括至少16種濕地及乾農田生境，主要生境包括稻米田和沼澤，生態區及訪客區種植的稻米，為黃胸鵐及其他野鳥提供適合的生境和食物，亦為兩棲類動物提供繁殖地，公園亦修復生境及荒廢耕地為濕地，為公園增加了8公頃濕地，園內稻米田佔了約3公頃，比修復前多約兩公頃。

明報記者 劉思昆

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