認競投藏品有失誤 稱無關辭職 潘耀明辭任香港文學舘長

由香港作家聯會（作聯）倡議成立的「香港文學舘」，去年獲賽馬會慈善信託基金捐助創舘，今年5月揭幕，惟成立時現爭議（見另稿）。本報近日接獲文學界消息指創舘舘長潘耀明捲入館藏競投爭議，其後已辭職。

潘耀明向本報確認，上月底已向文學館董事局請辭。他又承認曾在競投藏品時「程序上有疏忽」，強調沒動用任何款項。他另向本報提供辭呈複本，信中寫道，請辭「無疑是艱難的決定」，自言「對於文學舘的建成，雖然我竭盡所能，卻也不得不承認，作為一名文化人，在某些管理與制度的建立上，或許還有待改進之處」。

稱年事已高讓位

潘耀明解釋，文學舘在5月籌辦「南來作家手迹遺物展」，當時盼投得手稿供展覽，「這些比較大的（款項），本身應該先知會董事會，但因為時間性太迫切，他們拍賣也限時限刻」。他說，整個程序確有出現「一點失誤」、「疏忽」，他作為管理者需要負責，亦已撤銷競拍，強調事件早已解決。

潘又稱文學舘成立之初「有一些制度有欠完善」，單靠他一人「沒有辦法做得很完善」，認為交棒予年輕力壯、熟悉管理的人「可能會做得更加好」。他續稱，過往近廿年竭力籌建文學舘，如今文學舘既已落成運作，考慮到自己年事已高、身體抱恙，遂期望退下來休息一下，做想做的事。

文學舘：潘「個人原因」請辭

本報向文學舘、馬會及文體旅局查詢潘離職及競投物品事件，文學舘指潘因「個人原因」請辭，現由作聯執行會長羅光萍署任舘長；馬會發言人稱慈善信託基金在去年捐助設立文學舘及推行一年的教育及外展計劃，有關捐助已完結；文體旅局稱知悉潘耀明離任，局方沒向文學舘撥款。

明報記者