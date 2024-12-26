話你知：XLH肇因基因缺陷 多現O形腳骨痛乏肌力

根據該網頁資料，PHEX基因突變會導致一種名為「FGF23」的荷爾蒙分泌增強，導致腎臟重新吸收磷酸鹽進入血液的能力受損，令體內磷酸鹽儲存量低。傳統治療方面，患者需持續補充磷酸鹽及服用維他命D、鈣補充劑，亦需保持口腔健康。另類療法則是注射藥物「布羅索人單抗」（Burosumab），以抑制「FGF23」。

父患病傳女不傳子 母50%機率遺傳

XLH是一種「X連鎖」疾病，意味X染色體帶有上述缺陷基因，故若父親患病，會將缺陷基因遺傳女兒，但不會遺傳兒子；倘母親患病則有50%機率遺傳給下一代，不論性別。遺傳之外，自發性基因缺陷亦可能導致患病，約三分之一患者並無XLH家族病史。患病率方面，每10萬名兒童有1.7人患XLH；每10萬名成人和兒童就有4.8人患此病。

兒童獲資助新藥 好磷社籲擴至成人

香港好磷社協會會長Ashley表示，現時本港合資格XLH兒童可獲關愛基金資助注射Burosumab，惟骨齡閉合後資助便會停止。她稱有病童家長擔心停藥後情况惡化，建議政府擴展資助年齡至成年人，並提到英國等地已將有關藥物納入保障體系。