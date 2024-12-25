家福會：壓力相當 易被忽略

家福會2017年開始為非同住離異爸爸提供專門服務，早前以問卷訪問53名離異爸爸，並與24人深入訪談，了解他們的狀况及於共享親職遇到的困難。研究中，非同住離異爸爸自評情緒壓力，以10分為滿分，結果顯示平均值達7.73分，反映情緒壓力相當大。有受訪者稱家事法庭處理離婚過程冗長，令他們困擾。

探視子女安排平均需3年

這班爸爸對子女甚為思念，以10分為滿分，平均值達8.8分。有受訪者稱因前妻拒絕合作，難以見到子女。就探視子女安排，受訪者平均需3.9年，中位數為3年，他們認為當有爭議時採用法律途徑成效較差，透過共享親職支援中心協調則較有效。

研究提出，爸爸在共享親職是重要持份者，社會應注視其困難及需要，加強支援；若要促進共享親職，離異父母要處理雙方關係，着眼於如何分割前婚姻關係與親職關係。

家福會註冊社工李慧敏指出，非同住離異爸爸的聲音容易被忽略，坊間也較少為他們而設的支援服務，爭取探視子女時他們更要努力向各方證明有能力照顧子女。家福會註冊社工何美紅稱，該會的「爸爸組」、即離異父親敘事小組已開設17組，逾90名爸爸參與，組內爸爸會分享經驗、互相支援，該會有時會安排活動，讓他們有空間與子女建立親子關係。