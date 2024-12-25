離婚後難見子女 非同住爸爸互助面對

參與小組 學會與前妻協調撫養

今年44歲的阿林跟前妻2016年離婚，4年後才完成法律程序，兩人「由夫妻變成仇人」，難以協調共同撫養孩子，縱有探視令，執行仍困難。阿林憶述，有段時間見不到孩子，情緒低落，看喜劇也會哭，想過傷害自己。察覺到情緒後，他開始寫電郵給女兒排解思念，藉跑馬拉松、踏單車分散注意力。

旁人不理解離婚的痛，但家福會「爸爸組」一班經歷離婚的爸爸能明白，成為阿林面對傷痛和處理繁瑣法律程序的助力。在家福會參加課程，阿林逐漸學會與前妻相處時主動讓步。他說，當調整好心態，放低怨恨、祝福對方，雙方關係改善，協調撫養孩子時也相對容易。

阿林提到離婚初期，仍就讀幼稚園的女兒跟前妻住，每次見面也不願意親近他，有時語氣差、無理取鬧。他雖然難受，但明白孩子年幼，不理解事情，夾在父母之間會「為難」，「你要知道她背後不是這麼想」。每次收到女兒送的畫、心意卡，更確定他的想法：「她（女兒）會暗地裏告訴你，其實她是喜歡你的。」

現時每周父女相處時間有限，比起做嚴父，阿林更想父女似朋友，女兒喜歡某款卡牌遊戲，他便陪伴到處搜購；女兒成績不似預期，他盡量鼓勵不批評，「僅餘那幾個小時，我就覺得要對她好一點」。

回望離婚歷程，阿林如今笑言當自己乘坐時光機，回到未結婚時獨自生活，唯一不同是仍是爸爸，要負起照顧女兒的責任，盡量減低離異對她的影響。

離婚10年子女失聯 「靜候不強迫」

離婚後，有些爸爸能與孩子重建關係，有些仍在靜候。56歲的Erik離婚10年，最初一年仍能探望子女，但與前妻關係轉差後無法再探視，致電、發信息亦不獲回覆，與孩子失去聯絡。直至4年前子女準備升讀大學，找過他問意見，可惜其後再失聯。

Erik說，被子女忽略雖然帶來傷痛，但不會強迫見面，家福會小組及課程令他更明白強迫無助重建關係。今年聖誕，他會繼續以短訊關心子女，靜候某日他們願意再聯繫、重新認識他。

明報記者 江麗盈