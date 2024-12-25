煙火綻人頭湧 平安夜迎9萬內地客 蘭桂坊登小紅書熱搜 協會：預訂率理想

入境人次33萬 出境55萬

根據入境處，昨日截至晚上9時，各口岸共有87.6萬人次出入境，當中入境佔32.6萬人次、出境佔54.9萬人次。

全港各區多處昨日都有節慶活動。在尖沙嘴海運大廈對開露天廣場，有商場佈置聖誕樹、糖雪橇等裝飾，定時發出煙火及飄雪泡泡，吸引不少途人駐足；入夜後的尖沙嘴人頭湧湧，警方開放一段彌敦道供行人使用。

在西九文化區，旅發局昨晚起在海濱長廊鄰近海面一連3日舉行「冬日維港水上煙火」。據本報記者現場觀察，逾百人傍晚6時已到場等候煙火，不少人戴上印有聖誕老人、鹿角圖案的配飾。有市民早於中午後到草地消遣，至晚上7時許才轉往海濱觀賞煙火。

內地客說煙火 有讚有彈有錯過

歷時約10分鐘的煙火晚上8時許結束，人群有序疏散。深圳旅客陳小姐（化名）說，昨日主要來港購物，順道看煙火表演，大讚漂亮；原打算即日往返內地，但未能即日購買高鐵車票，若無其他交通選擇，將住一晚酒店，翌日回深圳。

來自山東的宋太與女兒來港旅遊3天，昨是第一天，從內地社交平台「抖音」得知西九海旁有煙火，因喜歡維港夜景，故晚上前往看煙火，原期待煙火「可以盛大一些、熱鬧一些」，但觀賞後認為效果一般。

旅客肖小姐來自深圳，稱內地幾乎沒海上煙火表演，故特意請假與男友來港，本已提早兩小時到柯士甸站，惟網上地圖指示要乘巴士才能到達目的地，結果巴士不經西九文化區，錯過了煙火。她慨嘆可惜，期望當局日後在節慶日子可安排直通車到表演地點。

鼓勵留港 蘭桂坊除夕續推優惠

平安夜蘭桂坊亦有不少人流。談及今年市况，張素媚稱餐廳方面，截至平安夜前一晚，平安夜、聖誕及除夕夜預訂已有逾八成滿；酒吧在平安夜及聖誕夜的預訂則上周起已爆滿，情况理想。

張素媚稱，今年經濟恢復未似預期，亦有不少市民在聖誕長假期外遊，為鼓勵留港市民外出消費，餐廳推出不少優惠，例如為預訂客人提供八五折優惠，推出日式放題或西餐all-you-can-eat（吃到飽）的餐牌；酒吧方面，有酒吧推出早鳥優惠，並邀唱片騎師在平安夜倒數聖誕。她又說，蘭桂坊亦推節慶優惠，精選10間酒吧在平安夜及除夕，向有節慶裝扮的光顧者送出一小杯「汾酒」。

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