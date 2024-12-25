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港聞

港聞二

城大扭虧盈餘1.75億 投資回報大增4億

【明報專訊】城市大學昨發布2023/24年度年報，公布財政表現（見表），經歷兩年度赤字後，城大轉虧為盈，由2022/23年度虧損3.45億元，回升至23/24年度的1.75億元盈餘，校方形容財政年度穩健，歸因利息和投資回報、政府撥款、碩士課程學費和其他收費的增長，以及對員工招聘與研究支持的策略性支出。

政府撥款佔收入逾半

城大年度盈餘1.75億元，當中最大筆收入為35.1億元「政府撥款」，佔整體收入的53%。年報亦顯示，該校「利息及淨投資回報」的收入增幅最顯著，前年獲約930萬元，今年增至4.2億元收入，稱鑑於全球與區域金融市場的變化，校方檢討投資指引。

總開支方面，城大員工薪酬支出為36.4億元，較去年增加2.46億元，佔總開支57%。校方表示，以吸引和挽留來自不同背景的一流教員和研究員，促進年輕學者的長期發展。

另外，城大校董會今年3月通過改組方案，建議廢除「學生會會長」的當然席位，改由本科生互選產生一名學生代表，再由校董會委任。

本科生互選任校董

校方稱學生支持民主選舉

城大在年報交代，根據意見調查結果，「這種民主選舉方式得到城大學生大力支持」，又稱有關方式與研究生代表出任校董會成員的方式一致，亦與本地其他大學的「最佳做法」相同。

翻查資料，城大學生會署理會長梁子晉早前發公開信強烈反對修例，認為將嚴重影響學生校董的獨立性及公信力，亦批評校方未有向全體本科學生做任何公眾諮詢，方案細節不明。

年報又提及，校董會批准更新版的風險評估矩陣及風險管控表（Risk Matrix and Risk Register），以應對最新的社會及經濟情况，例如電騙個案上升，並關懷學生心理健康。

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