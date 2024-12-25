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港聞二

梁君彥指訪日「不是旅行」 按指引考察 開銷未超預算

【明報專訊】立法會原預算以人均近5萬元出訪日韓7天，後僅訪日本4天，使費引起爭議。代表團昨返港，被問此行是否「公帑旅行」，立法會主席梁君彥稱行程緊密，前日與日本國會成員在內的11人會面，「完全不是旅行」。他強調訪問團經內會審議通過，考察全程按指引工作，開銷未超預算。

未提改動行程後旅費

根據立法會文件，原以商務客位預算，單是機票每人佔3.2萬元。梁君彥等人昨日未提及行程改動後的實際旅費。立法會聯絡小組委員會主席張宇人稱，此次外訪花費與以往無異，又提到原定9月往日韓，但兩國議會時值休會，故推遲至12月。

考察團今次先後與日本農林水產大臣江藤拓、外務副大臣藤井比早之會面，外務省會後發新聞稿引述藤井表示，擔憂香港近期局勢，對一國兩制下自由開放程度及民主穩定發展表示關注。

就本港禁日水產令，藤井要求本港根據科學證據盡快取消，盼進一步振興港日之間的文化、教育、民間交流和議會交流。

梁君彥昨稱代表團促請日方公開核污水數據，讓特區政府可全面審視，又指日本政府及議員對《基本法》23條、《港區國安法》有誤解，稱訪問有助釋疑。梁稱，與經濟產業省及外務省會面時，有闡釋本港近年法例修訂如何「拆牆鬆綁」以便利外資。

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