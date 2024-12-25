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港聞

港聞二

皇馬見面會不對辦允賠償 6880元套票料退款2000

【明報專訊】皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇表演賽上周五的賽前見面會，被指貨不對辦。皇家馬德里香港球迷會發聲明，稱已收到主辦方電話聯繫，獲對方就事件口頭上提供賠償方案。就方案內容，賽事聯合創辦人鍾漢瑜稱，聽從律師意見，將由公關統一回覆。有球迷表示，主辦方提出每張套票6880元計，扣減2480元及400元的門票及紀念品費用，再將餘款除以二，即退款額為2000元。該球迷稱不理解計法，暫未打算接受。

費高帖文：訪港感覺良好

皇家馬德里名宿費高上周訪港期間，傳出不滿簽名會安排拂袖而去，部分球迷也未能跟球星合照。費高昨日在社交媒體Ig出帖文，稱今次訪港行程感覺很好，又說感受到球迷的愛（feel the love and care from all the fans）。

皇家馬德里香港球迷會昨發聲明，稱會長June周一晚已收到主辦方電話，獲對方口頭提供賠償方案，通話也只談及賠償方案，主辦方並未就見面會上的情况解釋。球迷會促主辦方盡快就賠償方案提出書面回覆。

球迷：心情低落 盼全款退還

購買套票入場的球迷黃先生稱，主辦方提議6880元的套票先扣減門票等金額，再將餘款除以二，即退款2000元。他說，不理解計算方法，又指球迷心情仍低落，也不享受活動，不打算接受方案，冀獲安排退回全款。

本報查詢賽事聯合創辦人鍾漢瑜，鍾稱就賠償方案將聽從律師意見，至於賽事活動收支則已於之前的聲明交代過。被問是否有人無購票也可參與名宿見面會，他回應稱無此情况。

消委會表示，截至12月24日下午5時，接獲23宗相關投訴，涉及金額約16.7萬元。海關表示，截至同日下午4時，共接獲19宗相關舉報。

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