皇馬見面會不對辦允賠償 6880元套票料退款2000

費高帖文:訪港感覺良好

皇家馬德里名宿費高上周訪港期間,傳出不滿簽名會安排拂袖而去,部分球迷也未能跟球星合照。費高昨日在社交媒體Ig出帖文,稱今次訪港行程感覺很好,又說感受到球迷的愛(feel the love and care from all the fans)。

皇家馬德里香港球迷會昨發聲明,稱會長June周一晚已收到主辦方電話,獲對方口頭提供賠償方案,通話也只談及賠償方案,主辦方並未就見面會上的情况解釋。球迷會促主辦方盡快就賠償方案提出書面回覆。

球迷:心情低落 盼全款退還

購買套票入場的球迷黃先生稱,主辦方提議6880元的套票先扣減門票等金額,再將餘款除以二,即退款2000元。他說,不理解計算方法,又指球迷心情仍低落,也不享受活動,不打算接受方案,冀獲安排退回全款。

本報查詢賽事聯合創辦人鍾漢瑜,鍾稱就賠償方案將聽從律師意見,至於賽事活動收支則已於之前的聲明交代過。被問是否有人無購票也可參與名宿見面會,他回應稱無此情况。

消委會表示,截至12月24日下午5時,接獲23宗相關投訴,涉及金額約16.7萬元。海關表示,截至同日下午4時,共接獲19宗相關舉報。