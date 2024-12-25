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港聞

港聞二

桌球世界第一卓林普優才來港 桌總：港有條件發展世界桌球中心

【明報專訊】人才服務辦公室昨宣布，現時排名世界第一英國桌球手卓林普（Judd Trump）經優才計劃來港成為香港居民，前日領取身分證，為繼桌球傳奇球手奧蘇利雲後再有桌球名將成為香港居民。人才辦引述卓林普稱來港因「喜歡香港所有事物」，包括美食、人際互動及環境。香港桌球總會主席羅永聰認為，兩大桌球手相繼來港，本港有條件發展成「世界桌球中心」，冀當局來年投放更多資源，不要削減本地桌球資助。

稱不再在英當全職球手

與女友在港生活

綽號「準神」今年35歲的卓林普至今職業生涯奪得30個排名賽冠軍（見表）。卓林普上月接受英國《太陽報》訪問時透露移居念頭，已不再享受英國生活，不會再在英國當全職球手，稱賽事開始前於亞洲逗留，是目前對其桌球事業最好的選擇，現在很多時都在香港及迪拜。報道亦提到，卓林普女友為前港隊女子花式溜冰運動員馬曉晴，兩人近日在港生活。

卓林普今於澳門出戰澳門桌球大師邀請賽，明年3月亦會在啟德體育園出席桌球排名賽，為本港35年來首辦。

人才辦昨在社交媒體分享卓林普受訪短片，片中卓林普讚太平山頂風景百看不厭，又稱自己愛熱鬧、喜愛中環，很享受香港活力，期待在蘭桂坊過萬聖節。

人才辦發訪問片

試吃蛋撻菠蘿包

卓提到，希望認識更多朋友，學打麻將。卓林普在片中亦首次試吃菠蘿包和蛋撻，說菠蘿包很甜，會想帶回家與家人分享，蛋撻則適合下午茶時間享用。卓笑言目前仍較愛朱古力，但「幾年後可能會選擇蛋撻」。

羅永聰說，一直有聽聞卓林普喜愛香港，據他了解，不少英籍頂級桌球手亦大讚香港，認為本港社會重視桌球，球迷熱情，而近年內地一年內舉辦4、5個桌球大賽，成為香港居民後出入內地較方便，相信會成誘因，將來或有更多桌球手申請來港。

桌總盼放寬波樓年齡限制

羅又提出，兩大桌球手均來港，本港有條件及時機成熟發展成「世界桌球中心」 ，業界盼政府投放更多資源支持本地桌球運動，首要確保桌球明年在體院不會被「降級」削資助。羅又重申應盡快修例放寬年輕人進入桌球室限制，讓世界級好手可在港啟發及培訓本地新一代。

近年多名著名運動員均申請來港成為香港居民。奧蘇利雲今年11月經優才計劃落戶本港，前NBA名宿馬貝利去年亦獲批高才通。人才辦重申，今年首10個月各人才入境計劃共收到近18萬宗申請，近12萬宗已獲批，約7.5萬人已到港。當中高才通獲批約3.4萬宗、優才計劃9423宗、輸入內地人才計劃約2.1萬宗。

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